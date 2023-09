Megan Rapinoe marca o fim da carreira do USWNT protestando contra o hino nacional

Megan Rapinoe continua sendo uma das estrelas do futebol feminino mais reconhecidas de sua geração, mas também uma das mais polarizadoras em alguns círculos.

Tendo desfrutado de uma carreira gloriosa na Seleção Feminina dos Estados Unidos, Rapinoe sempre lutou contra aqueles que estão no poder por causa da injustiça social.

Como uma mulher assumidamente homossexual e uma crítica aberta de 45º presidente dos EUA, Donald TrumpRapinoe sofreu uma tremenda pressão de certos setores da demografia americana.

Porém em seu jogo final com o USWNT Rapinoe manteve a sua palavra e protestou contra o hino nacional, algo que já fez antes.

Rapinoe se recusou a cantar

Após a eleição caótica de Trump em 2016, Rapinoe parou de cantar o hino nacional como parte de seu protesto contínuo contra a desigualdade e a injustiça no país, conforme relatado pelo Yahoo Sports.

Na partida de domingo contra a África do Sul no Soldier Field Rapinoe recusou-se a cantar o hino, apesar de ser capitão do time pela última vez.

A partida foi pensada para homenagear Rapinoe‘s contribuições para o futebol feminino na América, e ela estava cercada por sua família e noivo ao ser presenteada com uma camisa emoldurada após uma carreira internacional que a viu representar a nação em 203 ocasiões.

Ela registrou uma assistência para Emily Sonetogol de e depois foi substituída e aplaudida de pé, antes de abraçar suas companheiras.

Com a multidão presente provavelmente olhando com bons olhos RapinoeDevido à posição política e às escolhas de Anna, não foi surpresa que ela fosse popular naquela noite.

Ela ainda conseguiu se dirigir à multidão após a partida e agradecer pelo apoio durante a partida e durante toda a sua carreira internacional.

“Eu sei que sou um jogador querido e sei que significo muito para o jogo, mas ter esta noite chegando e realmente sentir e ver isso, dos meus companheiros de equipe, da nossa equipe e certamente dos torcedores, que têm sido uma grande parte do nosso sucesso dentro e fora do campo, realmente… foi muito especial”, declarou ela.