Megan Rapinoe se despede emocionada do USWNT como ícone do futebol feminino

Megan Rapinoe, uma das grandes lendas do futebol feminino e da Seleção dos Estados Unidos, despediu-se do futebol profissional neste domingo diante de cerca de 30 mil pessoas no Soldier Field, em Chicago.

Megan Rapinoe foi uma criadora de tendências no futebol feminino em todo o mundo

Rapinoe foi homenageado por Federação de Futebol dos Estados Unidos (USSF) com uma camisa especial com o número 203, número de partidas internacionais que disputou por este país.

“Estou ansioso para ter mais tempo para mim, para estar com meus amigos e familiares, viajar um pouco mais, descansar. Estou ansioso para me permitir descansar um pouco mais. Sei que é o fim de um capítulo , mas parece um novo começo. Estou feliz em ver como o futebol feminino vai mudar, espero continuar fazendo parte disso”, disse Rapinoe ao se despedir dos fãs.

Dentro de campo, o USWNT derrotou a África do Sul por 2 a 0, com Rapinoe em campo por 53 minutos.

Uma carreira gratificante no futebol feminino

Durante sua carreira profissional, Rapinoe jogou pelo Chicago Red Stars, Philadelphia Independence, MagicJack, Sydney FC, Seattle Sounders Women, Olympique de Lyon e OL Reignmas seus sucessos mais importantes foram com a seleção nacional, vencendo duas Copas do Mundo e ouro em Londres 2012. No total, Rapinoe disputou 203 partidas, marcando 63 gols e 73 assistências pela seleção nacional.

Megan Rapinoe estreou pelos Estados Unidos em 2006, com apenas 21 anos, e com liderança indiscutível dentro e fora de campo, como referência para a comunidade LGBT no mundo.

Além disso, em 2022 recebeu o reconhecimento do Governo dos EUA pelo seu trabalho social, com a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta condecoração civil do país, tendo se tornado uma das vozes mais respeitadas pelo seu trabalho em favor da igualdade de gênero e dos direitos sociais.

No entanto, sua última oportunidade com a camisa da seleção terminou em um momento amargo, quando o Os Estados Unidos foram surpreendentemente eliminados nas quartas de final pela Suécia nos pênaltis.

Agora, Rapinoe espera terminar sua temporada na NWSLonde atualmente disputa os playoffs com o OL Reign e terá pelo menos mais um mês de atividade profissional.