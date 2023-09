Megan Thee Stallion chama BS sobre ‘Confronto’ com Justin Timberlake no VMAs

Reproduzir conteúdo de vídeo



Justin Timberlake dar Garanhão Megan Thee pareceram entrar em uma disputa verbal nos bastidores do VMA da MTV na noite de terça-feira… mas não o fizeram, de acordo com testemunhas e as duas pessoas no centro.

Em vídeo divulgado nos bastidores, a rapper, que cantou sua nova música “Bongos” com cartão b no evento, ficou super animada com a hitmaker de “Mirrors”, apontando para ele enquanto dizia algo. Muitas pessoas nas redes sociais chegaram à conclusão de que estavam brigando.

Megan deixou isso de lado com um vídeo com a legenda: “Eu só falo com as mãos haha ​​💁🏽‍♀️até a próxima @Justin Timberlake” O vídeo é pontuado com música kumbaya.

Uma testemunha ocular disse à Variety que Justin cumprimentou Megan, dizendo que foi um prazer conhecê-lo, e Meg deu uma resposta “muito fofa”, dizendo: “Não, não, isso não conta, isso não conta. .”

Outra testemunha teria dito que Megan “ama Justin” e estava animada em conhecê-lo pela primeira vez.



Colega de banda *NSYNC de Justin, Joey Fatonesorri durante toda a troca, então sim, sem problemas.