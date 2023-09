Meghan Markle a um mês do potencial renascimento do blog ‘Tig’

O negócio é o seguinte… todo mundo sabe que Meg teve um blog pessoal que manteve por alguns anos antes de conhecer e se casar com o príncipe Harry – chama-se The Tig, e ela postou um monte de coisas lá… incluindo receitas, dicas de viagem e fotos pessoais documentando suas aventuras.

Avancemos para 2023… e Meg/Harry estão decididos a abrir seu próprio caminho e ganhar seu próprio dinheiro – o que eles tentaram fazer de várias formas… algumas com mais sucesso do que outras. Agora, parece que Meg pode estar tentando entrar no mundo dos sites de bem-estar novamente, por meio de seu antigo blog… The Tig. Como sabemos disso – a equipe dela registrou novamente a marca registrada.