Meghan Markle faz estreia impressionante na Invictus Games em Düsseldorf

Meghan Markle fez sua estreia no Jogos Invictus 2023 em Düsseldorf, Alemanha, na terça-feira, ao lado do marido Príncipe Harry. O casal compareceu a uma recepção para amigos e familiares dos competidores e foi visto cumprimentando alegremente os atletas e seus entes queridos.

Markle parecia elegante em um vestido camisa preto pregueado da Banana Republic Factory combinado com saltos combinando, que era uma escolha acessível. Ela complementou seu conjunto com uma pulseira de miçangas no pulso que dizia “Eu sou Invictus”, o lema do evento esportivo internacional.

Meghan fez um discurso ao lado do marido, onde pediu desculpas por ter perdido a cerimônia de abertura. “É tão especial estar aqui e sinto muito por ter chegado um pouco atrasada para a festa”, disse ela, por Hello! revista. “Assim como muitos de vocês, sabemos que se trata de família, amigos e da comunidade que Invictus criou… e então tive que gastar um pouco mais de tempo acomodando nossos pequenos em casa”, ela continuou. “Tomando milkshakes, indo para a escola e então cheguei há algumas horas. Estou emocionado porque o primeiro evento que posso fazer com o Invictus está aqui com todos vocês.”

Markle também concluiu seu discurso com outro aceno doce para seus dois filhos: filho Archie Harrison4 e filha Lilibet Diana, 2. “Divirta-se, estamos torcendo por você e mal podemos esperar para trazer nossos filhos também para que eles possam experimentar o quão incrível isso é”, disse ela. “Muito obrigado a vocês.”

Ela se relacionou com um atleta nigeriano

Antes de subir ao palco, o “Se adequa“alume foi fotografado cumprimentando e abraçando alegremente concorrentes como Glória Essiena quem Markle chamou de “irmã nigeriana”, segundo o veículo.

A aparição de Markle no Jogos Invictus foi bem recebida e suas escolhas de moda foram consideradas elegantes e acessíveis. Seu discurso mostrou seu apoio à missão do evento e seu entusiasmo em trazer seus filhos no futuro.