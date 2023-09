Meghan Markle fica atrás do Príncipe Harry na última pesquisa de popularidade dos EUA

Meghan Markle pode ter sido uma princesa dos Estados Unidos, mas é o seu príncipe britânico quem as pessoas mais amam.

De acordo com uma nova pesquisa da Newsweek, o Príncipe Harry é um pouco mais popular que sua esposa

A pesquisa foi feita com 1.500 adultos e seus sentimentos sobre a ex-realeza registrou que 33% das pessoas entrevistadas relataram que desaprovavam Meghan Markle, enquanto 31% disseram o contrário.

Isso dá um índice de aprovação líquido geral de -2, de acordo com o canal The “Suits” alum agora caiu oito pontos desde a última votação real do meio de comunicação, realizada em junho.

Os jovens para Markle; os Boomers contra

Enquanto isso, O Duque de Sussex, por outro lado, foi geralmente apreciado por 39% dos entrevistados e detestado por 27%. No entanto, Harry também caiu na popularidade dos fãs desde junho, quando foi +18; agora, ele tem um índice de aprovação líquido positivo de +12.

A Newsweek informou que Markle parece ser mais popular entre os jovens de 18 a 26 anos, que lhe deram uma avaliação geral de +19. Os Baby Boomers, no entanto, envelhecem 57 a 75, avaliou-o com -7.

Assim como sua esposa, o príncipe é mais popular entre os membros da Geração X, com uma classificação de +17. A pesquisa de popularidade ocorreu poucos dias antes Da Rainha Elizabeth II aniversário de morte.

O Príncipe Harry voltou a Londres por apenas alguns dias

Enquanto o Duque de Sussex se dirigia aos jogos Invictus da Alemanha 2023, o Príncipe Harry visitou Londres para estar fisicamente presente para comemorar o falecimento do QEII e teve a oportunidade de estar no WellChild Awards.

Durante o evento ele fez um discurso em homenagem à falecida rainha “Como vocês sabem, não pude comparecer à premiação do ano passado porque minha avó faleceu, como vocês provavelmente também sabem, ela teria sido a primeira pessoa a insistir para que eu ainda viesse e ficasse com todos vocês em vez de ir com ela. E é exatamente por isso que sei que, exatamente um ano depois, ela está olhando para todos nós esta noite, feliz por estarmos juntos e ainda destacando uma comunidade tão incrível,” Ele mencionou.