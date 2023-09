MEI ou quem possui CNPJ podem fazer o cartão de crédito do BNDES?

O Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) oferece aos microempreendedores individuais (MEIs) e às empresas com Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) uma importante ferramenta de crédito: o Cartão BNDES. Essa modalidade de cartão de crédito exclusiva para MEIs e CNPJs proporciona diversas vantagens e facilidades para a aquisição de bens e serviços, impulsionando o desenvolvimento dos negócios. Neste artigo, vamos explorar detalhadamente como funciona o Cartão BNDES, suas vantagens, como solicitar e as taxas de juros aplicadas.

Quem pode solicitar o Cartão BNDES?

O Cartão BNDES está disponível para MEIs, micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), além de clubes, sindicatos e associações. No entanto, é importante que a empresa seja de controle nacional, apresente um faturamento de até R$ 300 milhões anuais e esteja com o CNPJ regularmente constituído e em dia com certidões e tributos federais. No caso dos MEIs, o faturamento anual não pode ultrapassar R$ 360 mil ao ano.

Quais são as possibilidades de uso do Cartão BNDES?

O Cartão BNDES pode ser utilizado para a aquisição de uma variedade de bens e serviços credenciados. Entre eles, podemos citar:

Máquinas e equipamentos: O Cartão BNDES pode ser utilizado para adquirir máquinas e equipamentos necessários para a produção e operação das empresas. Partes, peças e componentes: É possível utilizar o cartão para comprar partes, peças e componentes que sejam essenciais para a manutenção e reparo dos equipamentos utilizados no negócio. Insumos para produção: Com o Cartão BNDES, é possível adquirir os insumos necessários para a produção dos produtos ou serviços oferecidos pela empresa. Materiais para construção: Empresas da área de construção podem utilizar o cartão para comprar materiais necessários para suas obras. Mobiliário: Aquisição de móveis para escritório e estabelecimentos comerciais também está contemplada pelo Cartão BNDES. Eletrônicos: A compra de eletrônicos para uso empresarial pode ser realizada utilizando o cartão. Serviços de inovação e embalagens: Empresas que necessitam de serviços de inovação, como desenvolvimento de softwares ou design de embalagens, podem utilizar o Cartão BNDES para pagar por esses serviços. Softwares: Aquisição de softwares para gestão, marketing, desenvolvimento de produtos, entre outros. Veículos: O Cartão BNDES permite a aquisição de veículos que serão utilizados para a logística operacional da empresa beneficiária.

Limites de crédito e prazos de pagamento

De acordo com o BNDES, o limite do Cartão BNDES pode chegar a R$ 2 milhões por banco emissor. Isso proporciona uma significativa capacidade de investimento para as empresas beneficiárias. Além disso, os empreendedores têm um prazo de até 48 meses para pagar as compras realizadas com o cartão. O pagamento é feito em parcelas mensais e fixas, facilitando o planejamento financeiro.

Taxas de juros do Cartão BNDES



As taxas de juros do Cartão BNDES são estipuladas mensalmente e estão disponíveis e atualizadas no Portal de Operações do Cartão BNDES. É importante ressaltar que a taxa de juros em vigor no momento da compra é fixada e se mantém inalterada até o final do financiamento. Em agosto de 2023, por exemplo, a taxa de juros está em 1,45% ao mês. Além da taxa de juros, o banco emissor pode cobrar uma taxa administrativa no ato da abertura de crédito, que não pode exceder 2% sobre o limite de crédito concedido.

Como solicitar o Cartão BNDES?

Para solicitar o Cartão BNDES, o interessado deve acessar o Portal de Operações do Cartão BNDES e escolher a opção “Solicite seu Cartão BNDES”. Em seguida, é necessário preencher o formulário eletrônico e clicar em “Enviar”. Após a solicitação online, o próximo passo é dirigir-se ao banco comercial emissor do Cartão BNDES, onde a empresa possui conta jurídica, levando a documentação necessária. Caso a empresa não seja correntista do banco, é possível solicitar o Cartão BNDES pelo site oficial enquanto é providenciada a abertura de uma conta corrente no banco credenciado de preferência.

O Cartão BNDES é uma excelente opção de crédito para MEIs e empresas com CNPJ. Com ele, é possível adquirir diversos bens e serviços necessários para o crescimento e desenvolvimento dos negócios. As vantagens do Cartão BNDES incluem limites de crédito generosos, prazos de pagamento flexíveis e taxas de juros competitivas. Para solicitar o cartão, basta seguir os passos indicados no Portal de Operações do Cartão BNDES. Aproveite essa oportunidade e impulsione o seu negócio com o Cartão BNDES!