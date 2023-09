Melhores defesas do Fantasy Football 2023: Quais são as melhores opções que você pode selecionar?

Ónão faz parte da estratégia em um NFL O Football Fantasy Draft que muitas vezes é esquecido é a defesa, que é muitas vezes tomadas nas rodadas posteriores.

A realidade é que ter um bom draft que leve ao domínio em suas respectivas ligas requer muita análise e experiência, por isso não há problema em priorizar as posições-chave que lhe darão mais pontos: quarterbacks, running backs, recebedores e tight ends.

Uma boa dica para ser um gerente geral de sucesso no NFL Fantasy é escolher uma defesa sólida que lhe dará aqueles pontos extras que o ajudarão a avançar em sua busca pelo campeonato, então verifique as classificações para ter uma ideia clara de como ter a melhor equipe possível.

Como estão as classificações defensivas do Fantasy 2023?

As defesas e os times especiais são disputados nas rodadas posteriores, mas é preciso ter clareza sobre a classificação para tomar a melhor decisão.

O orçamento é um fator e embora as defesas mais bem classificadas sejam as São Francisco 49ers, Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles ou New England Patriotsvocê poderá escolher uma defesa que não esteja entre as piores e que possa lhe dar pontos durante a temporada.

É aqui que uma defesa no meio da tabela pode ser uma opção, como o Seattle Seahawks, Miami Dolphins, Pittsburgh Steelers ou Tampa Bay Buccaneers, que se espera que tenham muito trabalho a fazer para manter seus zagueiros em campo.

Embora o dever do general manager seja montar o melhor time do draft, quem tem mais sucesso em suas ligas Fantasy é quem leva em conta cada detalhe e dá a devida importância ao D/ST.

Os especialistas recomendam não escolher no topo do draft, mas sim analisar qual terá maiores chances de ganhar pontos. Vale também estudar o calendário da temporada e os adversários que irá enfrentar, pois é possível que quando se trata das jornadas finais não restem as melhores opções.

De acordo com a NFL, este é o ranking das 32 defesas do Fantasy 2023: