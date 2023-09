Membro da equipe Laura Linney agredido por Autograph Hound em Nova York

A atriz de ‘Ozark’ estava em Nova York na sexta-feira para a Fashion Week, e quando ela estava saindo de um evento – escoltada por algum tipo de manipulador, ao que parece – um cara apareceu do nada e tentou abordá-la por causa de seu John Handcock. .. e agressivamente, logo de cara.

O homem com quem ela está – que, novamente, parece estar rolando com ela em uma capacidade de trabalho – a princípio atrapalha o fã excessivamente zeloso… que fica visivelmente irritado e passa por ele para se aproximar de Laura do lado de fora. na frente, momento em que ele estende uma foto para ela assinar.