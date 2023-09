Mensagens enigmáticas de Antonio Brown: ele está voltando para os Steelers?

Antonio Brown continua deixando mensagens enigmáticas nas redes sociais, possivelmente revelando que ele poderia retornar aoPittsburgh Steelers.

Um roubo na rodada de draft, Marrom foi um dos melhores jogadores da NFL entre 2010-2018, mas após sua saída do Pitsburgoele teve três clubes em dois anos e é agente livre desde 2021.

Mas o vencedor do Super Bowl LV e quatro vezes All-Pro deu dicas de que poderia retornar à franquia que lhe deu sua chance na NFL.

As mensagens vêm após uma lesão em Diontae Johnson quando ele machucou o tendão da coxa na derrota por 30-7 para o São Francisco 49ers.

“Ouvi dizer que os @steelers precisam de um WR………”, escreveu Marrom no X, anteriormente conhecido como Twitter, antes de postar uma foto sua em sua camisa com a legenda “Hear Me Out…”

No início de 2023 Marrom deu a entender que ele poderia sair da aposentadoria aos 35 anos e estaria assinando com o Corvos de Baltimore.

Mas agora ele parece sugerir que poderia preencher o vazio deixado pelo wide receiver Johnson por algumas semanas, enquanto os Steelers cuidam dele para recuperar sua saúde e boa forma.

Questões jurídicas de Brown

Marrom teve uma série de desentendimentos com a lei ao longo de sua vida. Em 2019 ele foi dispensado pelo Patriotas da Nova Inglaterra após alegações de múltiplas acusações de comportamento sexual impróprio.

Em outubro de 2022, ele foi condenado a pagar uma indenização ao motorista da mudança após um suposto ataque em 2020 por se recusar a pagar os custos da mudança.

E sua franquia da National Arena League terminou em desastre, já que ele supostamente ameaçou seu time do Albany Empire com uma arma de fogo antes de o time ser expulso da liga por não pagar os custos de adesão.