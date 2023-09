Os olhos do mercado financeiro estão mais uma vez voltados para o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil, que se reunirá em 20 de setembro de 2023.

INFLAÇÃO: mercado antecipa expectativa de corte na TAXA SELIC para 12,75% em 20 de setembro

A grande expectativa gira em torno da decisão de redução da taxa básica de juros, a Selic. Analistas e investidores têm apostado em um novo corte, seguindo a tendência iniciada em agosto do mesmo ano. Confira as perspectivas do mercado em relação à Selic e entenda os motivos por trás dessas projeções. Além disso, avalie o impacto dessa possível redução nos cenários econômico e financeiro.

Selic pode alcançar o menor nível em mais de um ano

A expectativa dos analistas do mercado financeiro é que o Copom tome a decisão de reduzir a Selic em 0,5 ponto percentual. Desse modo, repetindo o movimento adotado na reunião anterior.

Em resumo, isso levaria a taxa básica de juros para 12,75% ao ano. Sendo o menor nível desde junho de 2022, quando estava exatamente no mesmo patamar. Assim, é importante notar que essa expectativa de corte é uma demonstração de confiança na política monetária do Banco Central em um momento de turbulência econômica global.

Pressão por um corte mais elevado

Entretanto, há uma pressão do governo por uma redução ainda mais expressiva, de 0,75 ponto percentual, o que faria com que a Selic chegasse a 12,5% ao ano. Desse modo, o governo argumenta que essa medida pode estimular o crescimento econômico e reduzir os custos de financiamento para empresas e consumidores.

No entanto, o mercado tem demonstrado cautela em relação a esse cenário, preocupado com a possível inflação no horizonte relevante da política monetária, que se estende pelos próximos 18 meses.



O Copom surpreendeu em agosto

A última reunião do Copom, realizada em agosto de 2023, surpreendeu o mercado financeiro ao decidir por um corte de 0,50 ponto percentual na Selic, o primeiro após três anos de estabilidade. Isso porque a expectativa da maioria dos analistas era de um corte mais conservador, de 0,25 ponto percentual.

Contudo, a decisão dos diretores do Banco Central em adotar uma redução mais intensa reflete a preocupação em impulsionar a economia em meio a um cenário de incertezas globais.

Projeções para o futuro

As projeções dos economistas que constam no Boletim Focus, do Banco Central, indicam que, caso a Selic seja reduzida conforme as expectativas atuais, a taxa ficará em 11,75% no fim de 2023, em 9% em 2024 e 8,5% em 2025.

Dessa forma, essas projeções refletem a visão otimista de analistas em relação à retomada econômica, mas também revelam a prudência do Copom em relação à inflação e aos riscos econômicos.

Em resumo, o mercado financeiro está atento à reunião do Copom em setembro de 2023. Assim, com a expectativa de um corte na taxa Selic para 12,75%, mantendo a trajetória iniciada em agosto. Embora haja pressão para uma redução mais profunda, a cautela em relação à inflação e aos riscos econômicos tem prevalecido.

Uma cenário otimista para a economia nacional

De forma geral, as projeções para o futuro demonstram otimismo. Contudo, também indicam a importância de um equilíbrio na política monetária para garantir a estabilidade econômica a longo prazo. Certamente, o cenário econômico e as decisões do Copom continuarão a ser monitorados de perto pelos investidores e analistas nos próximos meses.

É válido ressaltar que a expectativa do mercado em relação à taxa Selic é bastante elevada dentro do cenário econômico atual. Uma vez que essa determinação impacta diretamente o fluxo de oferta e demanda e, por conseguinte, direciona a economia do país. Dessa forma, a reunião do Copom que ocorrerá no próximo dia 20, é bastante aguardada pelo mercado de forma ampla.