Mercado de automóveis divulga novos números e SURPREENDE brasileiros; Confira

As vendas de automóveis no Brasil continuam a mostrar sinais de recuperação, com um aumento de 9,22% no acumulado de janeiro a agosto deste ano em comparação com o mesmo período de 2022. Os dados foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) nesta segunda-feira (4).

Os números revelam que os emplacamentos de veículos atingiram a marca de 1,063 milhão de carros nos primeiros oito meses de 2023, em contraste com os 973 mil registrados no mesmo período do ano anterior. Esse crescimento constante indica uma tendência positiva no mercado de automóveis, sugerindo uma maior confiança dos consumidores e uma recuperação econômica gradual.

No entanto, ao comparar os números de agosto de 2023 com agosto de 2022, observou-se uma retração de 1,1%, com a venda de 153,4 mil automóveis neste último mês. Esse declínio é atribuído principalmente ao fim das medidas provisórias que ofereciam descontos significativos na compra de veículos, o que estimulou um aumento nas vendas nos últimos meses.

Medida do governo federal aumentou a aquisição de carros

O mercado automobilístico brasileiro experimentou uma recuperação notável graças às ações implementadas pelo governo federal, permitindo que os consumidores que haviam perdido poder de compra tivessem acesso aos veículos de entrada a preços mais acessíveis. Essa análise foi compartilhada por Andreta Jr, presidente da Fenabrave.

“As ações do governo federal permitiram o acesso do consumidor, que havia perdido poder de compra, aos veículos de entrada, o que demonstrou que o fator preço influencia na escala necessária para a recuperação do setor. As medidas provisórias foram muito importantes para aquecer, momentaneamente, o mercado”, disse.

No entanto, com o fim da vigência dessas medidas, o setor vem enfrentando novos desafios relacionados à liberação de crédito. Essa restrição de crédito está tendo um impacto negativo nas vendas de automóveis e na saúde geral do mercado.

O mercado de motocicletas no Brasil continua a mostrar um crescimento significativo nas vendas no acumulado de janeiro a agosto deste ano. De acordo com dados recentes, as motocicletas registraram um aumento de 21,17% nas vendas, atingindo a marca de 1,045 milhão de unidades emplacadas durante esse período.

Apesar desses números positivos, o presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), Andreta Jr, ressaltou que o segmento de motocicletas também enfrenta desafios relacionados à liberação de empréstimos. Segundo ele, os consumidores têm buscado alternativas de crédito para a compra de motocicletas, especialmente aquelas com até 250 cilindradas.

Em contrapartida, o segmento de caminhões enfrenta um cenário menos favorável, com uma queda de 16,66% nas vendas no acumulado dos primeiros oito meses do ano, totalizando a venda de 67,4 mil unidades. No mês de agosto, os emplacamentos de caminhões registraram uma queda significativa de 27% em relação ao mesmo período de 2022, com apenas nove mil unidades vendidas.

A venda de automóveis no Brasil é um indicador importante da economia do país e da demanda por veículos pessoais e comerciais. Ao longo dos anos, o mercado automobilístico brasileiro passou por várias fases de crescimento e desafios, refletindo a dinâmica econômica e as políticas governamentais implementadas, como a medida que reduziu os impostos de carros populares alguns meses atrás.