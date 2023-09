O mercado de trabalho brasileiro está dando razões para otimismo, e os últimos dados divulgados pelo Governo Federal estão animando a todos.

Novo Caged: mercado de trabalho nacional apresenta dados promissores

De acordo com o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o Brasil teve um desempenho notável no mês de julho deste ano, superando as expectativas iniciais. Entenda em detalhes os números que apontam para um mercado de trabalho em ascensão.

Crescimento de novos empregos

No mês de julho, o país criou um impressionante total de 142.702 novos postos de trabalho, de acordo com os dados do Caged. Esse número, por si só, é motivo para celebração e reflete um mercado em recuperação sólida.

Conforme informações oficiais, no acumulado de janeiro a julho de 2023, o saldo positivo chegou a 1.166.125 novos empregos, resultando de 13.817.285 admissões e 12.651.160 desligamentos. Em suma, o Brasil superou as expectativas para o período.

Atividades econômicas em alta

Um dos aspectos mais notáveis desse crescimento é que todas as cinco grandes atividades econômicas do país apresentaram resultados positivos. Surpreendentemente, 26 das 27 unidades federativas registraram bons desempenhos. Abaixo, detalhamos a distribuição de empregos em alguns setores-chave:

Informação, Comunicação e Atividades Financeiras, Imobiliárias, Profissionais e Administrativas: +27.218 novos postos de trabalho.

Construção Civil: +25.423 empregos.

Indústria: +21.254 vagas.

Alojamento e Alimentação: +9.432 postos.

Transporte, Armazenagem e Correio: +8.904 empregos.

Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos: +3.554 postos.

Supermercados: +2.419 novas vagas.

Minimercados: +1.704 oportunidades.



Essa ampla distribuição de empregos reflete a resiliência do mercado de trabalho brasileiro em diversos setores da economia.

Equidade de gênero no mercado de trabalho

Outro ponto de destaque é a representatividade de gênero no mercado de trabalho. As mulheres contribuíram significativamente para essa recuperação, gerando 43.947 novos empregos formais.

Enquanto os homens contribuíram com 98.755 vagas. Essa equidade de gênero é uma demonstração positiva de que o mercado de trabalho está se tornando mais inclusivo e diversificado.

Variação regional

O Brasil também apresentou variações regionais notáveis em relação à geração de empregos. Contudo, o único estado que registrou uma queda na geração de emprego formal foi o Rio Grande do Sul, com uma diminuição de -2.129 postos. No entanto, outros estados se destacaram positivamente:

São Paulo: +43.331 novos empregos.

Rio de Janeiro: +12.710 vagas.

Minas Gerais: +12.353 oportunidades.

Entretanto, essa distribuição regional mostra que o crescimento do emprego não é uniforme em todo o país, mas várias regiões estão contribuindo para o progresso.

Aumento no salário médio de admissão

Além de criar um grande número de empregos, o mercado de trabalho brasileiro também viu um aumento no salário médio de admissão. Em comparação com o mês anterior, o salário médio subiu R$ 19,33, atingindo a marca de R$ 2.032,56.

Desse modo, esse aumento é uma boa notícia para os trabalhadores brasileiros, pois indica uma melhoria nas condições salariais. Certamente, os dados do mercado de trabalho brasileiro para julho de 2023 são promissores e trazem motivos para otimismo.

Uma recuperação aguardada economicamente

Com um crescimento sólido na geração de empregos, uma distribuição positiva em várias atividades econômicas e um aumento no salário médio de admissão, o Brasil está no caminho certo para uma recuperação econômica robusta.

Essas tendências são encorajadoras e sugerem que o mercado de trabalho continuará a evoluir de maneira positiva nos próximos meses. Desse modo, trata-se de um momento animador para todos os brasileiros que buscam oportunidades de emprego e estabilidade financeira. Portanto, é importante buscar as melhores oportunidades de emprego de forma preparada e planejada.

De forma geral, antes de qualquer entrevista, pesquise a empresa em que você está se candidatando. Entenda sua cultura, valores, produtos/serviços, e sua posição no mercado. Uma vez que ter esse conhecimento demonstra seu interesse e mostra que está alinhado com os valores da empresa.