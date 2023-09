Mercado Livre anuncia mudanças significativas nas regras de imposto de importação para compras online

Após a decisão do Governo Federal de implementar taxas sobre compras importadas acima de US$ 50, várias empresas, tanto nacionais quanto internacionais, têm tomado medidas para se adaptar às novas regulamentações, dentre as participantes que anunciaram a participação, está o Mercado Livre.

A plataforma, que é um dos principais players do mercado, anunciou recentemente medidas importantes em resposta a essa mudança.

Dessa forma, além de gigantes internacionais como Shein, AliExpress e Sinerlog, o Mercado Livre também obteve a aprovação do Governo Federal para se juntar ao programa Remessa Conforme.

Este programa foi concebido com o objetivo de padronizar as práticas de importação e incentivar empresas a investirem no mercado nacional.

Para isso, o governo oferece uma série de benefícios, incluindo uma maior agilidade nos procedimentos burocráticos relacionados à entrega de produtos importados.

É importante destacar que não apenas o Mercado Livre, mas também a Shopee, agora faz parte do programa, demonstrando o comprometimento dessas empresas em aderir às regulamentações e contribuir para o desenvolvimento do comércio internacional no Brasil.

Para esclarecer eventuais dúvidas adicionais sobre essas mudanças e como elas afetam os consumidores e as empresas, confira o texto a seguir.

Mudanças nas compras online no Mercado Livre depois da sua adesão ao programa



Uma das principais vantagens para os consumidores no Mercado Livre é a isenção de impostos para compras de até US$ 50.

Isso significa que todas as compras realizadas dentro desse limite não estarão sujeitas a cobranças da Receita Federal, proporcionando um incentivo significativo para os compradores brasileiros.

A implementação dessa medida visa estimular o consumo interno no país, oferecendo aos consumidores uma oportunidade mais acessível de adquirir produtos estrangeiros.

Essa iniciativa foi estabelecida em agosto deste ano como parte dos esforços do Governo Federal para regularizar as compras internacionais.

Na época, ficou claro que a ausência de regulamentações claras estava prejudicando o mercado nacional, criando um ambiente de incerteza para os consumidores e comerciantes.

Para os comerciantes locais, a isenção de impostos anteriormente concedida as grandes plataformas, como o Mercado Livre, para compras acima de US$ 50 representava uma concorrência desleal.

Com a introdução dessa nova política, espera-se alcançar uma maior equidade no setor varejista.

Agora, os vendedores locais poderão competir de maneira mais justa com produtos estrangeiros, uma vez que ambos estarão sujeitos às mesmas regras fiscais para compras abaixo de US$ 50.

Isso deve impulsionar o mercado interno e promover um ambiente mais equilibrado para todos os participantes.

Informações adicionais

No entanto, é importante destacar que, embora a Receita Federal tenha isentado as taxas de importação, os impostos estaduais, como o ICMS (Imposto de Consumo sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), ainda permanecem em vigor.

Portanto, os consumidores do Mercado Livre continuam sendo obrigados a pagar esses tributos quando adquirem produtos importados.

Vale pontuar que a alíquota do ICMS agora é uniformizada em 17% sobre o valor do produto, garantindo uma abordagem mais consistente na tributação.

Adicionalmente, no caso de compras cujo valor excedesse os 50 dólares, há a incidência de outro imposto denominado “imposto de importação”.

Esse imposto representa 60% do valor total da mercadoria, cumprindo o papel de proteger a indústria local e equilibrar a competição no mercado internacional.

É fundamental ressaltar que essa medida não possui um prazo definido para sua conclusão. A Receita Federal continua a avaliá-la regularmente, realizando verificações periódicas para garantir que esteja em conformidade com as condições econômicas e de mercado.

Ademais, vale mencionar que a continuação dessa isenção está sujeita a revisão. Se em algum momento o governo considerar que a concorrência de grandes nomes, como o Mercado Livre, com as empresas nacionais está sendo prejudicada de forma significativa, a isenção de impostos sobre importações pode ser revogada.

Nesse cenário, as compras com valor inferior a US$ 50 podem voltar a ser sujeitas à tributação pela Receita Federal.

Portanto, os consumidores devem estar cientes de que, embora a isenção das taxas de importação esteja em vigor atualmente, essa situação pode ser reavaliada no futuro, dependendo das condições do mercado e das políticas governamentais.

Assim, é aconselhável acompanhar as atualizações da Receita Federal e das autoridades fiscais para estar informado sobre eventuais mudanças nas políticas de importação.