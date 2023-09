Mercado Pago lança novo cartão de crédito para empreendedores; Veja como pedir

O Mercado Pago, banco digital do Grupo Mercado Livre, anunciou o lançamento de um novo cartão de crédito voltado para empresas. O intuito da instituição financeira é ampliar seu portfólio de produtos para pequenos e médios empreendedores, também aumentando a oferta de crédito para novos vendedores através do Open Finance.

“Como um dos maiores bancos digitais do país, seguimos avançando com nossa oferta e chegando a novos públicos com a expertise de quem está junto do empreendedor há mais de 20 anos. Nossos lançamentos vão ao encontro das necessidades desse público, auxiliando-os no desenvolvimento e crescimento dos negócios”, afirma Túlio Oliveira, vice-presidente Sênior do Mercado Pago no Brasil.

O Mercado Pago informou que este novo cartão de crédito traz para o empreendedor a possibilidade de controlar e concentrar os gastos da empresa. O cartão, inclusive, não possui taxa de adesão e anuidade, sendo que o limite de crédito é definido conforme a necessidade do empreendedor.

Além disso, o novo cartão do Mercado Pago oferece compras com parcelamento em até 18 vezes sem juros no Mercado Livre, e o dobro de pontos no programa Meli+. Por fim, o cartão opera sob a bandeira Visa, oferecendo ao empreendedor a possibilidade de aderir ao programa de benefícios “Vai de Visa”.

Como solicitar este cartão do Mercado Pago

O Mercado Pago irá liberar este novo cartão de crédito de maneira progressiva aos clientes Pessoa Jurídica (PJ) a partir de setembro deste ano. Confira a seguir o passo a passo para solicitar o cartão:

Primeiro, abra o aplicativo do Mercado Livre ;

; Entre nas opções de serviço do aplicativo;

Selecione a opção “Pedir Cartão de Crédito”;

Por fim, basta preencher as informações que serão solicitadas.

Confira a seguir outra novidade que está sendo implementada pelo Mercado Pago.

Ampliação de linha de crédito

Além do novo cartão de crédito, o Mercado Pago também anunciou a ampliação da linha de crédito para novos vendedores via Open Finance. Para que não conhece, o Open Finance é um sistema bancário aberto, relativo a um conjunto de regras sobre o uso e compartilhamento de dados e informações financeiras entre instituições

Confira o que disse Túlio Oliveira sobre o assunto: “Nossos lançamentos vão ao encontro das necessidades desse público, auxiliando-os no desenvolvimento e crescimento dos negócios. Com o avanço do compartilhamento de dados e por meio do uso de machine learning, conseguimos ter eficiência para traçar o perfil de um novo vendedor para podermos atendê-lo com uma oferta de crédito num curto prazo. Hoje, mais de 80% dos créditos concedidos para novos vendedores já são orientados via Open Finance”.

O Pago Integrado é um recurso complementar à lista de anúncios feitos pelo Mercado Pago. Sendo assim, a ferramenta permite conectar diversos sistemas de pagamento aos de gestão de maquininhas do banco digital.

Esse recurso também promete reduzir custos, sendo mais efetivo para vendedores que possuem um faturamento mensal em torno de R$ 30 mil. Dessa forma, essa integração irá o TEF (Transferência Eletrônica de Fundos).

“Com o Pago Integrado, os pequenos e médios empreendedores têm mais segurança e controle na administração dos negócios. Uma gestão integrada permite ainda aos vendedores aprimorar o acompanhamento do desempenho dos negócios, garantindo melhores resultados”, afirma Daniel Davanço, Country Head de Pagamentos para Empresas do Mercado Pago.