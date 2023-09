Mercedes 2006 de Britney Spears à venda por US$ 70 mil

O carro Britney Spears dirigiu durante, talvez, o ano mais cataclísmico de sua vida e agora está à venda… o que significa que alguém está pegando as chaves de um dos veículos de celebridades mais fotografados de todos os tempos.

O passeio icônico é o Mercedes-Benz CLK350 preto 2006 de Britney, e está em exibição no Volo Auto Museum em Illinois desde 2011 – mas agora tem um preço de US$ 70 mil .

Esse foi o ano em que ela passou pelos sinais vermelhos enquanto brincava de gato e rato com os paparazzi, fez incontáveis ​​passeios noturnos e também sofreu um infame atropelamento.

No entanto, Volo está tentando desvendar o pedaço da história da estrela pop, para que ele possa ser seu se você estiver no jogo – apenas dirija com cuidado.