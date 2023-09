Mesa Redonda: A surpresa de Sean Strickland sobre Israel Adesanya é a maior surpresa de todos os tempos no UFC?

Sean Strickland fazendo uma performance completa de cinco rounds para desligar Israel Adesanya foi uma surpresa, não há dúvida disso. Mas onde o triunfo do novo campeão dos médios do UFC se classifica entre as maiores surpresas da história do UFC?

Mateus Serra nocauteando Georges St-Pierre? Juliana Pena correndo através Amanda Nunes? Um caolho (!) Michael Bisping espancar Lucas Rockhold? Strickland sobre Adesanya está firmemente na discussão, então nosso painel formado por Alexander K. Lee, Shaheen Al-Shatti, Steven Marrocco e Damon Martin sentou-se para descobrir exatamente onde UFC 293 pertence a essa lista ilustre.

Al Shatti: Não vou mentir, queridos amigos, passei muito tempo pensando sobre essa questão nos últimos dias, até porque sinto que é importante colocar esse tipo de momento decisivo no esporte no contexto adequado quando eles ocorrem. . Ao fazer isso, reduzi um plano de cinco pontos para nos ajudar a avaliar a importância dos transtornos de todos os tempos.

Vamos chamá-lo de Princípios dos Cinco Ps de Parker, em homenagem, é claro, ao combatente desarmado do GOAT Parker Porter, que certa vez superou as probabilidades de durar 36 segundos inteiros na jaula contra um cara chamado Jon Jones. (Também porque pesquisei no Google por 30 minutos direto apenas para descobrir uma enorme falta de histórias de sucesso de oprimidos com nome P ao longo da história. Olha, ainda estamos trabalhando no nome. Se você pensar em algo, ajude um irmão. De qualquer forma… )

A percepção pré-luta: Quais eram as narrativas amplamente discutidas e divulgadas antes da luta ocorrer? Em outras palavras, quão estranha era a perspectiva do Desafiador X derrotar o Campeão Y na consciência do público? A probabilidade: simples e direta – basta olhar para as probabilidades de aposta. Até que ponto as casas de apostas, cuja sorte depende do resultado de uma luta, desconsideraram o potencial de uma reviravolta real? A presença – ou falta dela – de quaisquer circunstâncias estranhas, únicas ou potencialmente desvantajosas: pense em Michael Bisping aceitando a revanche de Luke Rockhold em um prazo ridiculamente curto, depois de já ter sido levado em menos de seis minutos pelo homem. (E, você sabe, fazer tudo isso com um olho funcionando.) O desempenho: Há um abismo de diferença entre um resultado que poderia ser descartado como uma tempestade perfeita, um golpe de sorte do tipo tropeço em uma casca de banana – também conhecido como Peńa def. Nunes – ou uma dominação sem dúvidas à la TJ Dillashaw saindo da quase obscuridade para superar Renan Barão por cinco rodadas cada vez mais impressionantes e impressionantes. O pós-escrito: como esses dois lutadores se saíram depois? A história olhará para trás e verá a virada como um grande aumento de nível e/ou momento de clareza – Dillashaw é um exemplo perfeito; veja também: “Huh, Holly Holm é realmente muito boa e Ronda Rousey era realmente bastante limitada” – ou o resultado permanecerá uma aberração que confundirá anos depois (ex: Serra derrotou GSP).

Com isso dito… cara, Strickland sobre Adesanya certamente verifica bastante de caixas.

Percepção? Verificar. Não é preciso ir muito longe para ver onde estava a consciência pública em relação ao UFC 293 antes do impensável acontecer. Todos nós nesta mesa redonda erramos? Claro. Mas será que muitas mentes infinitamente mais espertas do que nós nem sequer começaram a dar a Strickland uma chance de bola de neve no Inferno para realizar o que ele fez? Absolutamente. E quanto à probabilidade? Verificar. Adesdanya era quase tão alto quanto um favorito de 8 para 1 em algumas casas de apostas esportivas. Essa é uma linha de aposta selvagem para uma luta pelo título do UFC – complementada pelo próximo ponto da nossa lista, o fato de que Strickland nem deveria estar aqui. Ele era um plano de apoio tão profundo que o próprio Israel Adesanya tive que literalmente convencer o UFC para dar a chance a Strickland. Um campeão superstar implorando pela chance de sofrer seu destino improvável é uma circunstância extracurricular tão estranha quanto você poderia imaginar.

E, claro, desempenho. Este é autoexplicativo. Como já foi repetido inúmeras vezes, não foi um nocaute acidental. Não, Strickland superou Adesanya em um grau tão escandaloso que fez com que a perspectiva de uma revanche parecesse genuinamente supérflua.

São quatro por quatro.

Nosso fator final, pós-escrito, é obviamente o grande sem resposta. Pelo que sabemos, Strickland está prestes a recitar algumas defesas de título sobre competições A+ como DDP e Khamzat Chimaev e ser lembrado com carinho pela história como um campeão digno do Hall da Fama. Afinal, ele tem apenas 32 anos e é treinado por uma das mentes mais perspicazes do esporte. Ou, um desses grandes talentos até 185 libras vai derretê-lo ao estilo Pereira, ele voltará a ser a atração principal de shows aleatórios do UFC APEX, e tudo isso será lembrado como o desvio mais estranho do peso médio para uma terra bizarra. Neste momento, tudo e qualquer coisa está sobre a mesa.

Tudo isso para dizer que, depois de alguns dias de separação, acreditei que Strickland derrotou. Adesanya é a terceira ou quarta maior surpresa da história do UFC. Serra-GSP será para sempre o número 1 automático – por mais louco que tenha sido o UFC 293, não é um lutador de luta livre ganhando uma chance pelo título em um reality show idiota e depois esfriando um dos maiores lutadores de todos os tempos em três minutos. Peña sobre Nunes continua sendo meu número 2, até porque Nunes é o legítimo GOAT feminino e Peña não tem vitória sobre ninguém atualmente empregado do UFC. Mas Bisping em vez de Rockhold? Considerando como o resto da carreira de Rockhold se desenrolou depois que sua aversão aos ganchos de esquerda veio à tona, você poderia me convencer de que o método improvável de vitória de Strickland corresponde à coroação catártica que todos testemunhamos no UFC 199.

De qualquer forma, o fato de se tratar de uma conversa é de tirar o fôlego por si só.

Foto de Mark Evans/Getty Images

Marrocos: Usando a útil lista de verificação de Shaun, não acho que haja qualquer desacordo em manter Matt Serra como o GOAT das surpresas do MMA. Apenas uma questão de percepção pode justificar uma segunda análise: como Ariel Helwani salientou de forma útil na segunda-feira A hora do MMA, podemos estar dando muito crédito a Serra com base no pós-escrito de St-Pierre como campeão. Quando St-Pierre perdeu para Serra, foi sua primeira defesa de título; ele estava longe do status de GOAT dos meio-médios.

Então, se estamos classificando quem fica em segundo lugar, é Nunes x Peña pelo meu dinheiro. Nunes dominou duas divisões inteiras e tentava sua sexta defesa do título dos galos. Pena era um azarão de 7 para 1. Nunes teve muito tempo para treinar, mas seu desempenho aliado à tenacidade de Pena ainda a levou ao colapso total. Os pontos (imaginários) são deduzidos pelo pós-escrito de Pena, um estrangulamento unilateral que convenceu a todos que sua primeira vitória foi um acaso. Mas todos esses primeiros quatro Ps dão à luta do peso galo um forte argumento para o penúltimo lugar.

A questão mais difícil, na minha humilde opinião, é se Strickland x Adesanya suplanta Anderson Silva x Chris Weidman 1 como a maior reviravolta no peso médio de todos os tempos. E talvez seja aí que entra meu preconceito pessoal – dou muito peso ao primeiro P. É o que faz a maioria de nós assistir em primeiro lugar. E se você tem um campeão dominante, do qual não há dúvida de que Silva é o mais dominante de todos os tempos, com 185 libras, fica ainda mais avassalador quando há uma reviravolta. Eu sei que Weidman estava incrível em sua corrida até o cinturão, e ele não era um azarão tão grande quanto os outros. Só me lembro de como a vitória de Silvia parecia inevitável, e só quando Weidman se aproveitou de sua autoimolação (a parte da palhaçada) essa noção foi destruída.

Não grito com frequência na minha TV, mas Peña e Weidman? Você podia me ouvir da porta ao lado.

Martinho: O contexto sempre importa quando se fala sobre algo como a maior reviravolta da história do UFC.

É por isso que é quase impossível destronar Matt Serra, derrotando Georges St-Pierre em um round, como o maior momento WTF de todos os tempos. Serra, que foi expulso do UFC após um fraco recorde de 4-4, conquistou a chance pelo título ao vencer um reality show repleto de outras rejeições promocionais. Foi a maneira mais improvável de conseguir uma chance pelo título, muito menos vencê-lo!

Só por essa razão, Serra ainda está sozinho no topo daquela montanha, mas Sean Strickland certamente tentou escalar aquele pico. No meu próprio podcast O lutador contra o escritormeu co-apresentador Matt Brown falou sobre a chance de que talvez Strickland pudesse fazer algo maluco porque o MMA é extremamente imprevisível, mas na verdade eu o convenci a desistir porque parecia que Adesanya estava defendendo seu cinturão – mesmo em uma vitória de Israel – como ele fez contra a soneca estilo Cannonier ou Vettori – era quase uma fechadura.

Rapaz, o tiro saiu pela culatra.

Strickland não apenas venceu Adesanya, ele derrotou completamente e até mesmo quebrou o agora ex-campeão dos médios do UFC. Foi um desmantelamento sistemático. Foi como assistir Freddy Krueger cortar adolescentes desavisados, exceto que não havia nenhuma garota final para detê-lo.

Mas, novamente, o contexto é importante e, por mais impressionante que seja a vitória de Strickland, ainda não é a maior ou melhor surpresa.

A demolição de Michael Bisping através de Luke Rockhold com 10 dias de antecedência, depois que ele foi dominado pelo mesmo lutador menos de dois anos antes, foi surpreendente. Julianna Peña – sem uma única vitória sobre ninguém no elenco atual do UFC – vencer Amanda Nunes quando “A Leoa” parecia imbatível ainda mexe com a cabeça. E talvez até mesmo Gabriel Gonzaga decapitando Mirko Cro Cop com um chute na cabeça – em um evento do UFC com atraso de fita – ainda pareça mais chocante agora do que a inexplicável vitória de Strickland sobre Adesanya.

Não se engane, o que Strickland fez foi quase além da compreensão, e essa vitória pode cair entre os cinco primeiros das maiores surpresas do UFC, mas sua chance pelo título não foi conquistada em um reality show. Ele não aceitou a luta com aviso prévio de 10 dias. Ele não derrotou um GOAT e não cortou a cúpula de um lutador que literalmente levou seu próprio chute na cabeça apelidado de “cemitério da perna esquerda”.

Por todas essas razões, a virada de Strickland foi inspiradora, mas nem de longe o número 1.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC

Lee: Strickland sobre Adesanya não é a maior surpresa da história do UFC. Mas o fato de ter um argumento razoável para ser o número 1 é surpreendente, dada a forma como me senti sobre a possibilidade na mesma época da semana passada. Eu me preparei para Strickland pegar Adesanya com um chute de “chance de perfurador”, ou Strickland acertar Peña por 25 minutos e conseguir a vitória dessa forma. Nada me preparou para Strickland superar Adesanya em pé.

Isso importa se estivermos jogando o jogo da comparação e, nesse aspecto, ele resiste bem ao nocaute único de Serra (literalmente, Serra nunca havia nocauteado ninguém antes) de “GSP” e Bisping virando as mesas de Rockhold em sua revanche inesperada. Quanto a Peña, ela e Strickland foram considerados levemente como candidatos antes de obterem vitórias convincentes sobre os campeões na discussão do GOAT (Nunes mais do que Adesanya). Uma revanche instantânea como a que Nunes recebeu, por mais enfadonha que pareça, ajudaria muito a contextualizar o que Strickland conquistou.

Até esse ponto, não sabemos realmente o que temos com Strickland no que diz respeito à sua grandeza potencial. Ele está com 15 anos de carreira, o que sugere que ele é o que é, mas se ele recitar duas ou três defesas de título contra um grupo brincalhão de contendores dos médios (DDP! Khamzat!! Bo!!!), então esta vitória de Adesanya se torna mais do que apenas uma nota de rodapé. Torna-se a primeira página de um capítulo substancial do legado de Strickland.

Posso jogar a carta Serra-GSP o dia todo e defendo que a magnitude dessa perturbação é intransponível, mas isso tem muito a ver com circunstâncias e contextos que não podem ser recriados. Com base apenas na lacuna percebida no nível de habilidade, na reputação do desafiante e no imediato “fator surpreendente”, há um forte argumento a ser feito de que Strickland não apenas quebrou nossa classificação libra por libra, ele conquistou uma posição para si mesmo também no topo da lista de surpresas de todos os tempos.