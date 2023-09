Mesa Redonda: Após a estreia de Laura Sanko no PPV, qual a melhor equipe de comentaristas do UFC?

Depois que Lauka Sanko fez sua estreia no pay-per-view e foi aclamada pela crítica no último sábado em UFC 293, o equilíbrio de poder mudou na cabine de comentários do UFC? Shaheen Al-Shatti, Steven Marrocco, Jed Meshew e Damon Martin do MMA Fighting se reúnem novamente em torno da mesa redonda para definir suas novas equipes ideais de comentaristas do UFC em um mundo pós-293.

Al Shatti: Fique no MMA por tempo suficiente e certos padrões tendem a aparecer continuamente. Um deles gira em torno de Joe Rogan, talvez a pessoa mais famosa ligada a todo esse maldito esporte; nomeadamente, o facto de qualquer crítica ao trabalho do Podfather – justa ou injusta – tender a ser recebida com, digamos apenas… agressivo resistência de seus muitos devotos em todo o mundo. Inferno, você pode até ter sido vítima desse fenômeno se já disparou um tweet no meio de uma transmissão do UFC ousando questionar se Rogan fez sua lição de casa antes de pular no microfone. Já é assim há muito tempo e faz sentido; Rogan é um OG legítimo do espaço, um dos primeiros defensores do MMA que ajudou a transformar um esporte ilegal no gigante global que é agora.

Mas uma coisa engraçada aconteceu no fim de semana passado. Ao aplaudir a estreia estelar de Laura Sanko no pay-per-view, admiti que se o UFC nos alimentasse com uma dieta constante de mais Sanko e menos Rogan nesses grandes shows, eu seria um homem feliz – então esperei com relutância. aceitação para que minha órbita online explodisse em chamas. Só que… isso nunca aconteceu. Não só os Roganites estiveram ausentes em ação esta semana, para minha surpresa, a maioria das pessoas concordou com a minha avaliação. É impossível fazer com que alguém no MMA se una em torno de qualquer coisa, mas o sucesso da cabine de transmissão do UFC 293 aparentemente foi apreciado por todos.

Isso é uma façanha e tanto!

A óbvia preparação e nitidez de Sanko no microfone foram a lufada de ar fresco que a transmissão precisava, então estou oficialmente neste trio. Jon Anik é a classe jogada a jogada e, embora Daniel Cormier possa irritar alguns espectadores, seu entusiasmo e vertigem em grandes momentos são o tipo perfeito de cativante aos meus olhos. O amor da DC pelo esporte é contagiante; ele só precisa de alguém como Sanko para ajudá-lo a se livrar da vibração sinuosa de uma noite no bar que tende a dominar a transmissão sempre que Rogan está ao seu lado. Dê mais tempo à escalação do sábado passado para se consolidar e desenvolver relacionamento e tenho fé que será o trio que estabelecerá um novo padrão para os comentários do UFC daqui para frente.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Martinho: Se não está quebrado, não conserte.

Essa é a minha filosofia quando se trata da melhor equipe de comentaristas do UFC, principalmente no que diz respeito ao pay-per-view. São as maiores e mais importantes lutas do esporte porque sempre lembramos desses momentos. A gritaria, as reações de borracha a grandes nocautes, sem mencionar os gritos perfeitamente sincronizados após uma reviravolta monumental. É por todas essas razões que Jon Anik, jogada a jogada, ao lado de Joe Rogan e Daniel Cormier, nos comentários coloridos, ainda faz mais sentido no momento.

Não se engane, Laura Sanko fez um trabalho incrível convocando as lutas no UFC 293. Dê a ela todas as flores porque ela não só arrasou com seus próprios comentários, mas Sanko também conseguiu deixar todos ao seu redor melhores, o que não é uma tarefa fácil realizar na radiodifusão.

Mas apesar de toda a lógica e pseudociência que Rogan divulga em seu podcast super popular, sua voz também definiu as lutas mais icônicas da história do UFC. Ouvir Rogan estourar suas cordas vocais enquanto gritava “Ooooooooohhhhhh!!!” praticamente personifica os sentimentos de quase todos os fãs do UFC que assistem à transmissão. Além disso, se você realmente tentou remover Rogan permanentemente da cabine de transmissão, pode ser o único momento em que todos os lutadores entrarão na mesma página para se revoltar contra o UFC.

No que diz respeito a Cormier, seu entusiasmo desenfreado e inteligência são incomparáveis, sem mencionar o trabalho em um Telestrator como se estivesse canalizando o espírito de John Madden em cada replay. É uma combinação difícil de vencer. Cormier poderia diminuir a velocidade ocasionalmente, especialmente quando ele está tentando igualar Rogan decibel por decibel? Absolutamente. Mas eu disse a Cormier anos atrás, muito antes de ele ser campeão de duas divisões do UFC, que seu futuro estava nos comentários. Essa crença nunca vacilou.

Claro, é o status quo, mas Anik, Rogan e Cormier estão no topo por uma razão e ninguém está pronto para destroná-los ainda.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Marrocos: Em primeiro lugar, parabéns a Sanko pela impressionante estreia no pay-per-view. Para surpresa de ninguém, ela fez um ótimo trabalho, então vamos manter esse trem andando e torná-la uma presença regular nas transmissões pay-per-view. Gosto dela ao lado de Jon Anik e Paul Felder. Acho que é a equipe mais profissional, porém acessível, possível no elenco atual. Menos mano que Daniel Cormier, menos cáustico que Dominick Cruz e menos autoritário que Michael Bisping.

Quanto a Rogan, ele sempre fará parte da história do UFC e é uma figura crítica no crescimento do esporte. Ele também está envelhecendo, como todos nós da velha guarda do MMA, e para esse trabalho é preciso a velocidade e a neuroplasticidade da juventude. Rogan não faz um trabalho ruim, para ser claro, mas está claro que a idade o está afetando, e os produtores precisam ser honestos sobre isso e dar uma oportunidade aos outros.

Por outro lado, eu também gostaria de ver Anthony Smith tendo uma chance de fazer comentários coloridos e gostaria de trazer de volta Dan Hardy, que teve a coragem de falar a verdade ao poder. Infelizmente, essa é uma qualidade escassa atualmente.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Meshew: Olha, tenho certeza de que todos vocês apresentarão pontos muito importantes usando palavras da moda como “competência” e “insight” e blá, blá, blá. Sanko foi extremamente boa, então todos vocês vão correr para colocá-la em suas equipes, mas não estão vendo o quadro geral aqui. Você sabe qual é a maior fraqueza de qualquer comentarista neste esporte? Tempo. O Pai Tempo é um bastardo dentro da jaula, mas ele é um bastardo com revestimento de bastardo e recheio de bastardo do lado de fora.

Não faz muito tempo, todo mundo adorava o entusiasmo e a perspectiva de Daniel Cormier sobre o microfone. Eu mesmo argumentei a favor de Michael Bisping no ano passado (oof). E é claro que todos nos lembramos de uma época em que Joe Rogan era uma adição divertida e experiente ao estande. E então eles ficaram por aqui e agora olhem para nós. Assim como baterias de carros, escovas de dente e endereços para correspondência, os comentaristas de MMA precisam ser trocados a cada três anos. Há simplesmente demasiados acontecimentos, demasiadas lutas e muito pouca diferenciação para que os comentadores durem. A implacabilidade da rotina inevitavelmente os reduz a uma caricatura de si mesmos. É por isso que todo mundo adora Brian Stann, ele saiu antes de ser mastigado.

Não quero isso para Sanko. Você não quer isso para ela. Não vamos corrompê-la com o mal de 42 acontecimentos por ano. Em vez disso, volte-se para o homem que não pode ser corrompido, porque o que está morto pode nunca morrer. Estou falando, é claro, de Mike Goldberg.

Goldberg é objetivamente ruim em comentários? Sim. Mas é tão ruim que muitas vezes é engraçado e nos dá coisas sobre o que escrever? Também sim. Vivemos agora em um mundo onde Sean Strickland é o campeão dos médios do UFC. Não merecemos Sanko na cabine. Merecemos Rogan e Goldie rasgando e correndo como nos velhos tempos, falando sobre ser “milho até a medula” e as necessidades de energia para ser uma estrela do rock. Leve-me de volta aos bons velhos tempos e deixe o Ponyboy continuar dourado por mais algum tempo.