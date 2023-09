Messi dá duas assistências na vitória do Inter Miami sobre o LAFC, campeão da MLS Cup

Lionel Messi teve duas assistências diante de uma multidão repleta de estrelas como Inter Miami derrotado Clube de Futebol de Los Angeles 3-1 domingo à noite.

Facundo Faras, Jordi Alba e Leonardo Campana marcou para Miamique está invicto há 11 partidas em todas as competições desde Messi ingressou no clube em meados de julho.

Ryan Hollingshead marcou para LAFCque abandonou seus dois últimos.

Messi fica boquiaberto em Los Angeles

O jogo de domingo, porém, será Messié o último com Miami pelo menos nas próximas duas semanas. O jogador de 36 anos fará parte Argentinade Copa do Mundo eliminatórias contra Equador na quinta-feira e Bolívia cinco dias depois

Messi tem 11 gols e oito assistências pelo Miami, que está a oito pontos da vaga nos playoffs do Conferência Leste faltando oito partidas da temporada regular.

Visita de Miami à defesa Copa MLS Champions foi marcado como um dos jogos de destaque desde que Messi assinou. Foi visto por 22.921 fãs, um recorde para LAFCde Estádio BMO.

Ele também saltou para um dos ingressos mais procurados em MLS’27 anos de história.

De acordo com TickPicko preço médio de compra da partida foi de US$ 717, 515% a mais do que os US$ 110 antes de ele assinar.

Por comparação, Beyoncéconcerto em Estádio SoFi teve um preço médio de compra de $ 493.

Entre as celebridades presentes estavam Príncipe Harrycoproprietário do LAFC Will Ferrel, Leonardo Di Caprio, Selena Gomez, Owen Wilson, Mário Lopez e Eduardo Norton.

“Ted Lasso“estrelas Jason Sudeikis e Brendan Caça também estavam no jogo.

Garças mantêm grande liderança

Messi teve um chute aberto na frente da rede aos 38 minutos, mas McCarthy usou o pé esquerdo para fazer a defesa.

fazque completou 21 anos no dia 28 de agosto, fez sua segunda partida como titular desde que ingressou no clube, no final de julho, e marcou seu primeiro gol aos 14 minutos.

Tomas Avis fez um ótimo passe no meio-campo para Faras subir pelo lado direito do campo. Faras teve uma abertura entre dois LAFC defensores e deu um chute deslizante com o pé direito estendido que bateu o goleiro do LAFC John McCarthy acertou o poste mais distante e saltou.

Alba dobrou a vantagem do LAFC aos 51 minutos com um chute de pé esquerdo. Messi teve uma fuga de 2 a 1 aos 83 minutos antes de passar para Campanaque chutou para a rede.

Hollingshead evitou o fechamento com uma cabeçada na cobrança de escanteio.