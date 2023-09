Messi e Haaland lideram a lista oficial de indicados à Bola de Ouro 2022/23

FA revista Rance Football publicou a lista dos 30 finalistas do bola de Ouro na quarta-feira.

Dentro deste grupo de jogadores de destaque, dois se destacam dos demais: Lionel Messi e Erling Haaland.

O argentino e o norueguês são os favoritos à conquista do troféu individual de maior prestígio do futebol mundial.

Há outros na lista que tiveram uma ótima temporada, como Vinicius, Rodri ou Kevin de Bruynemas seria uma surpresa se Karim BenzemaO sucessor é alguém que não seja o Inter Miami jogador ou o Cidade de Manchester atacante.

De salientar que, ao contrário do passado, o desempenho considerado é relativo à época 2022/23, ou seja, desde o início de agosto do ano passado até à época terminada em junho.

Portanto, a Copa do Mundo do Catar é levada em conta, ao mesmo tempo que ajuda Messia candidatura de uma oitava Bola de Ouro.

Mas nem tudo está perdido para Haaland dados seus grandes números de gols e a tripla conquista de troféus que levou para casa.

Candidatura à Bola de Ouro de Messi

A vitória da Argentina no Qatar é a razão para Messia oferta. O agora Inter Miami O jogador de futebol conseguiu marcar sete gols e deu três assistências, participando de 10 dos 15 gols de seu time.

O craque argentino foi fundamental no torneio, permitindo-lhe acrescentar o único troféu que faltava ao seu gabinete.

Além disso, colocou a seleção nas costas, com muitos jovens jogadores que estavam em seu primeiro torneio como Juliano Alvarez, Enzo Fernández ou Alexis Mac Allister.

Mesmo assim, sua campanha com PSG levanta algumas dúvidas É por isso que ele não é o grande favorito. É verdade que os seus números foram muito melhores do que em 2021/22, mas a eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões não é compensada pelo título da Ligue 1.

A tripla de Haaland vale mais que uma Copa do Mundo?

O outro candidato líder é Erling Haaland. Sua temporada de estreia em Pep GuardiolaA equipe do FC Porto foi notável, vencendo a Premier League, a FA Cup e a Liga dos Campeões e sendo a artilheira de cada uma dessas competições.

Além disso, bateu o recorde de mais gols em uma única temporada na Premier League e levou a Chuteira de Ouro 2022/23 e o prêmio da UEFA de Melhor Jogador da Temporada.

Os seus números de golos em 2022/23 foram espectaculares: 52 golos em 53 jogos em todas as competições com Cidade de Manchester. Seu grande negativo ajuda Messi: Noruega nem sequer se classificou para a Copa do Mundo.

Quem prevalecerá? MessiCopa do Mundo ou Haalandé triplo? A resposta virá no dia 30 de outubro, quando Benzema terá um sucessor.

