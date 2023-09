Messi evita por pouco uma garrafa atirada enquanto se dirige para o vestiário após o jogo do LAFC

Inter Miami levou para casa uma impressionante vitória por 3 a 1 sobre Los Angeles FC no domingo à noite.

Leão Messi estava mais uma vez em boa forma, demonstrando a sua qualidade ao dar um passe fabuloso para Jordi Alba marcar com o pé esquerdo. Pouco antes do final da partida ele fez isso novamente ao dar uma assistência em um espetacular contra-ataque finalizado por Leonardo Campana.

A partida contou ainda com inúmeras celebridades que não quiseram perder o show. Príncipe Henry, Leonardo DiCaprio, Selena Gomez, Gerard Butler, Liam Gallagher e LeBron James estavam entre as celebridades que compareceram à partida.

Apesar dos muitos aspectos positivos, o argentino teve alguns incidentes assustadores. No segundo tempo da partida um torcedor vestindo um Barcelona O camisa entrou por uma das arquibancadas atrás do gol e foi direto abraçar Léo.

Então, no final da partida, houve uma disputa que quase terminou desastrosamente. Quando Messi estava saindo do campo de jogo, um torcedor jogou uma garrafa em Messi da arquibancada.

O objeto em questão não atingiu Messi, mas pegou um dos funcionários que estava no túnel. No vídeo, o homem se abaixa enquanto toca o rosto com as mãos.

Depois de cumprimentar os torcedores e dar vários autógrafos, Messi, já sem camisa, dirigiu-se então ao túnel para entrar no vestiário.