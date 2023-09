EUem mais uma demonstração de seu gênio futebolístico incomparável, Lionel Messi produziu um momento de magia no Copa do Mundo Sul-Americana eliminatórias. Com o relógio marcando 78 minutos contra Equador, Messi acertou uma cobrança de falta inspiradora que deixou espectadores e torcedores de todo o mundo admirados.

Jogando por Argentina, Messi mostrou sua habilidade habitual de transformar momentos cruciais em momentos memoráveis. A cobrança de falta não foi apenas fundamental para conseguir um gol crucial contra Equador para garantir a vitória, mas também gravado Messio nome mais profundamente nos livros de Sul Americano história do futebol.

Com este gol impressionante, Messi igualou o recorde de uruguaio atirador afiado Luis Surez pelo maior número de gols marcados em Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Este último registro adicionado a MessiO já transbordante armário de realizações individuais, solidificando seu lugar como um dos maiores nomes do futebol de todos os tempos.

Argentinaa partida contra Equador estava tenso, com ambas as equipes demonstrando forte determinação. Com o passar dos minutos, os dois lados estavam ansiosos para abrir o placar. Mas, como já aconteceu inúmeras vezes antes, Messi esteve à altura da ocasião e concedeu o Albiceleste os três pontos cruciais.

De uma posição que muitos considerariam desfavorável para o mago canhoto, Messi mostrou seu domínio sobre a bola. Enrolando-o impecavelmente contra a parede, ele deixou o Equatoriano goleiro preso, arrancando gritos de êxtase da torcida local e do banco.

Luis Surez histórico, que se manteve como referência na exigente área de Sul Americano eliminatórias, agora tem um companheiro ao seu lado. Com Messi tendo empatado este recorde, o mundo assistirá como Messi certamente garantirá o registro como seu.

Como Argentina continua sua jornada nas eliminatórias, uma coisa é certa: Messi estará lá para resgatá-los. E como fãs, temos o privilégio de testemunhar a história sendo feita.