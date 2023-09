Messi nem está no banco do Inter Miami: estrela assistirá à final do US Open Cup nas arquibancadas

Inter Miami e Messi os torcedores ficarão arrasados ​​ao saber que a estrela argentina nem está na lista de times para a final da Copa do Aberto dos Estados Unidos desta noite contra o Houston Dynamo (20h30 horário do leste dos EUA). A lesão que Lionel Messi sofreu frente ao Toronto FC, num jogo da MLS na última quarta-feira, provou ser demais para superar.

A notícia foi divulgada pouco antes do jogo pela conta oficial de mídia social da US Open Cup. Messi e sua família, porém, assistirão ao jogo nas arquibancadas do DRV PNK Stadium, em Fort Lauderdale. Devido à sua participação anterior no torneio, se o Inter Miami levantasse a taça, o Troféu Lamar Hunt US Open Cup contaria para o incrível recorde de troféus de Messi.

Supostos documentos médicos se tornam virais sobre a lesão de Jordi Alba e MessiParker Johnson

Torcedores reagem à perda de Messi na final do US Open Cup

Os fãs ficaram chocados ao ver Lionel Messi não desembarcar do ônibus Inter Miami no DRV PNK Stadium. As reações foram, naturalmente, globalmente negativas. Um torcedor compartilhou que viajou de Dallas para o jogo: “Viajei 1.300 milhas para ver Messi e meu irmão nem apareceu.

Messi foi visto chegando ao jogo com roupas normais. Ele chegou em um SUV branco e foi visto entrando no estádio com seu guarda-costas.