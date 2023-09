Meu filho adoeceu e não foi para a escola por alguns dias, posso perder o benefício?

Requisitos para Recebimento do Bolsa Família

O principal critério para o recebimento do Bolsa Família é a condição socioeconômica dos participantes. Para ser elegível ao programa, cada integrante da família deve receber menos de R$ 218 por mês. Caso a renda per capita da família ultrapasse meio salário mínimo (atualmente R$ 660), ainda é possível receber metade do valor do benefício.

Além disso, é necessário cumprir outros requisitos, como a frequência escolar das crianças e jovens da família, a realização do acompanhamento pré-natal no caso de gestantes, a atualização da carteirinha de vacinação das crianças e o cumprimento de campanhas socioeducativas no caso de crianças em situação de trabalho infantil.

Impacto das Faltas Escolares no Bolsa Família

A frequência escolar é um dos critérios fundamentais para a manutenção do benefício do Bolsa Família. De acordo com o Ministério da Educação, é necessário que os alunos de seis a 15 anos tenham uma presença mínima mensal de 85% nas aulas, enquanto os jovens entre 16 e 17 anos devem ter uma presença mínima de 75%.

O governo monitora a frequência escolar dos beneficiários do programa, e caso não haja o cumprimento das regras, o pagamento das parcelas pode ser cortado. No entanto, é importante ressaltar que há justificativas aceitas para as faltas escolares, desde que devidamente comprovadas.

Justificativas Aceitas para as Faltas Escolares

Caso seja necessário faltar à escola, é possível justificar a ausência para que não haja o risco de perder o benefício do Bolsa Família. O Sistema de Acompanhamento do Bolsa Família considera as seguintes justificativas:

Doença da criança: A ausência em sala de aula pode ser justificada mediante comprovação médica ou avaliação da escola. Doença/óbito na família: Caso haja doença ou óbito de um familiar próximo, a ausência também pode ser justificada mediante comprovação ou avaliação da escola. Inexistência da oferta de serviço educacional: Se a escola não oferecer o serviço educacional em determinado dia, a ausência pode ser justificada. Fatores impeditivos da liberdade de ir e vir: Situações como fatores ambientais, estado de calamidade pública, enchentes, falta de transporte ou violência urbana podem ser consideradas como justificativas para as faltas.

É importante ressaltar que as justificativas devem ser comprovadas ou avaliadas pela escola.

Valores do Bolsa Família em 2023

O Bolsa Família tem valores definidos de acordo com a composição familiar e a situação de cada beneficiário. Em 2023, o valor mínimo pago por família é de R$ 600. Além disso, são previstos adicionais para determinados casos:

Adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até seis anos.

Adicional de R$ 50 para famílias com crianças de sete a onze anos e adolescentes de doze a dezoito anos.

Adicional de R$ 50 para famílias com gestantes e lactantes.

Esses valores são atualizados regularmente, e é importante consultar o calendário do Bolsa Família para saber as datas de pagamento.

Calendário do Bolsa Família em Setembro

O calendário de pagamento do Bolsa Família é divulgado mensalmente pela Caixa Econômica Federal. Para setembro de 2023, as datas de pagamento são as seguintes, de acordo com o Número de Identificação Social (NIS) final:

NIS final 1: 18 de setembro

NIS final 2: 19 de setembro

NIS final 3: 20 de setembro

NIS final 4: 21 de setembro

NIS final 5: 22 de setembro

NIS final 6: 25 de setembro

NIS final 7: 26 de setembro

NIS final 8: 27 de setembro

NIS final 9: 28 de setembro

NIS final 0: 29 de setembro

É importante ficar atento ao calendário para não perder as datas de saque do benefício.

Como Verificar a Elegibilidade e Consultar o Bolsa Família

Para verificar a elegibilidade e consultar o Bolsa Família, existem algumas opções disponíveis:

Aplicativo Auxílio Brasil: É possível realizar a consulta pelo aplicativo disponível para sistemas Android e iOS. Ministério da Cidadania: O número 121 pode ser utilizado para obter informações sobre o Bolsa Família. Central de Atendimento da Caixa: O número 111 também pode ser utilizado para esclarecer dúvidas e obter informações sobre o programa.

É importante ter em mãos o CPF do responsável pela família para realizar a consulta.

O Bolsa Família é um programa fundamental para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Além da condição socioeconômica, é necessário cumprir uma série de requisitos para receber o benefício, como a frequência escolar das crianças e jovens. As faltas escolares podem impactar o recebimento do Bolsa Família, mas é possível justificar as ausências mediante comprovação ou avaliação da escola. É importante estar atento às regras e consultar regularmente o calendário do programa para garantir o recebimento do benefício.