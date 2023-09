Micah Parsons, dos Cowboys, cria zona de exclusão aérea para os Jets, que lutam sem Aaron Rodgers

TO Dallas Cowboys recebeu o New York Jets na semana 2 da temporada da NFL e foi o palco perfeito para Micah Parsons mostrar seu intenso trabalho de campo, ao levar os Cowboys à segunda vitória consecutiva.

Este jogo foi a prova de um problema que os Jets já sabiam ser o seu calcanhar de Aquiles: a capacidade de marcar em situações difíceis. Infelizmente, Rodgers, que foi contratado por esse motivo, sofreu uma lesão no final da temporada em sua primeira tentativa da Semana 1 contra o Bills.

Enquanto isso, Micah Parsons teve dois INTs e forçou um fumble mas também gerou a pressão necessária para Jayron Kearse interceptar Zach Wilson no quarto período e mais uma vez, graças à defesa especializada em gerar grandes jogadas, o Dallas Cowboys derrotou confortavelmente o NY Jets, em seu primeiro jogo sem Aaron Rodgers, por 10-30.

Os Cowboys acabaram interceptando Zach Wilson três vezes, forçaram um fumble e registraram três recepções em outra atuação defensiva sólida.

Além disso, o novato kicker do Dallas Brandon Aubrey teve uma tarde perfeita, acertando cinco chutes, incluindo um de 54 jardas, mostrando que tem confiabilidade na posição, enquanto o ataque liderado por Dak Prescott não arrisquei a bola, tentou correr a bola e marcou dois gols contra uma defesa contundente que manteve seu time em jogo até o terceiro quarto.

Zach Wilson teve algum brilho no primeiro tempo, mas desmaiou no segundo em sua nova gestão como titular dos Jets, após a lesão de Aaron Rodgers na estreia em casa da semana 1. Os Jets, porém, não conseguiram correr a bola como fizeram contra os Bills na última segunda-feira. Wilson fez uma bela série ofensiva, correndo a bola cinco vezes para 36 jardas e foi isso. O titular explosivo Breece Hall teve apenas nove jardas em quatro corridas.

Cowboys dominaram Jets tanto na defesa quanto no ataque

Os Cowboys montaram uma sólida série de touchdowns ofensivos para abrir o jogo com 12 jogadas e 75 jardas que terminou com um passe para touchdown para o tight end Jake Ferguson para começar a forçar os Jets a quererem vencer o jogo com seu ataque.

Os Jets tornaram o segundo quarto interessante quando Wilson acertou uma bomba de 68 jardas em Garrett Wilson para fazer o jogo 7-10 em apenas uma jogada. No entanto, Dak Prescott fez um longo ataque ofensivo para ampliar novamente a vantagem, que terminou com um passe de uma jarda para Luke Schoonmaker no final do primeiro tempo.

Para o segundo semestre, o Vaqueiros continuou a movimentar a bola, mas não marcou de sete novamente e saiu com apenas quatro field goals de Aubrey, dois deles vindos de um fumble forçado por Parsons e uma interceptação de Malik Hooker, que veio como resultado da pressão de Parsons todos jogo longo principalmente no lado esquerdo da linha.

A única coisa que o Dallas ainda precisa melhorar é o ataque em jardas curtas ou na zona final, visto que até o ano passado essas jogadas eram muito mais fáceis quando Zeke Elliott ainda estava por perto.

Dak Prescott completou 31 de 38 passes com 255 jardas, dois passes TD e seu segundo jogo consecutivo sem virada. No chão, quatro running backs pegaram a bola e totalizaram 136 jardas, sendo 72 de Tony Pollard e 16 do próprio Prescott. Pelo ar CeeDee Lamb teve 11 recepções para 143 jardas em um jogo em que não contou com Brandin Cooks devido a lesão.