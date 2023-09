Micah Parsons está praticando uma nova posição: ‘Quero tocar na bola na NFL’

Micah Parsons pode fazer tudo no lado defensivo do futebol. Um Tudo profissional seleção em cada um de seus dois primeiros NFL temporadas, Parsons registrou 29,5 sacks em 35 jogos pelo Dallas Cowboys. Ele foi vice-campeão da NFL Jogador Defensivo do Ano prêmio em 2021 e 2022, e ele até recebeu votos de MVP na temporada passada.

Mas o Vaqueiros‘O superstar edge rusher está ansioso para se tornar um jogador mais completo – e, em uma reviravolta surpresa, os fãs poderão em breve ver Parsons se alinhando ao lado de um quarterback em vez de encará-lo por trás da linha de scrimmage.

A surpreendente nova posição de Parsons

Em uma aparição em “O show de Pat McAfee” essa semana, Parsons revelou que ele está fazendo repetições no tight end com o Vaqueiros‘equipe de olheiros – e com 6’3,” 245 libras, o linebacker explosivo pode ser um apanhador de passes intrigante.

Humoristicamente, Parsons deu a entender que o treinador principal Mike McCarthy talvez quisesse manter essa informação em segredo. Mas é claro que o primeiro Estado de Penn destaque está interessado em fazer parte do ataque dos Cowboys – que fez apenas dois touchdowns aéreos em duas semanas.

“Eu apenas continuo mostrando (McCarthy) vislumbres de todas as oportunidades que posso ter”, disse Parsons. “Apenas avisando que quero tocar na bola no NFL.”

Veremos Parsons no tight end?

O futebol universitário nesta temporada viu a ascensão meteórica de Búfalos do Colorado estrela Travis Caçador, que atuou tanto como wide receiver quanto como zagueiro em um time invicto. Mas devido às exigências do jogo profissional moderno, os jogadores bidirecionais em tempo integral não existem mais no NFL.

No passado, jogadores como JJ Watt (três recepções da NFL, três touchdowns) e atual Titãs do Tennessee treinador principal Mike Vrabel (11 touchdowns na carreira) tiveram seus momentos no lado ofensivo da bola – e Parsons parece ter a intenção de se tornar um fator no Dallas ofensa.

No entanto, Parsons revelou na quarta-feira que McCarthy ficou “muito decepcionado” com a rota que percorreu como tight end, o que significa que se virmos Parsons fazendo fila ao lado de Dak Prescott e companhia. no futuro, talvez seja em situações de golo a perder.

Dito isto, o potencial para um atleta tão rápido e poderoso como Parsons contribuir ofensivamente é extremamente tentador. Se qualquer edge rusher conseguir fazer a transição com sucesso para um papel ofensivo decisivo, pode muito bem ser Miquéias.

Parsons fica ao lado de Travis Hunter após grande sucesso nocautear estrela do Colorado por três semanas