Micah Parsons sobre o contrato de gravação de Nick Bosa: “Ele sabe que estou indo atrás dele”

Ón quarta-feira à tarde, o São Francisco 49ers sucumbiu a Nick Bosapedido de aumento, tornando-o o jogador defensivo mais bem pago da história da NFL.

Como sempre acontece com NFL contratos devido ao aumento constante dos limites salariais, esse número será ultrapassado mais cedo ou mais tarde. O próximo jogador na fila a ameaçar o número é Dallas Cowboys passador de estrelas Micah Parsons.

Parsons obviamente viu o contrato do Bosa e foi questionado sobre isso após o treino dos Cowboys.

Bosa tem sido uma ameaça nas últimas duas temporadas, totalizando 34 sacks e vencendo o Jogador Defensivo do Ano Prêmio em 2022. O Niner estava aguentando esta entressafra na esperança de garantir uma grande extensão de contrato, e ele conseguiu.

Destinado a grandes coisas

Parsons não tem sido desleixado desde que entrou na liga. Ele pegou 13 sacos No dele Recruta do Ano temporada e terminou em segundo lugar para Bosa na votação DPOY no ano passado com 13,5 sacos.

Com um início de carreira tão incrível, as negociações sobre uma grande extensão de contrato já começaram, embora ele esteja tecnicamente em um contrato de novato por mais três anos. Com os holdouts sendo tão eficazes para jogadores talentosos, é provável que Parsons seja seguindo esse plano na próxima entressafra.

Outra temporada impressionante em 2023 poderá ver Parsons ganhando dinheiro que nenhum jogador defensivo jamais imaginou.