Michael Bisping defende Paddy Pimblett contra o ‘filho da puta selvagem’ Tony Ferguson UFC 296 matchmaking

A reação da comunidade do MMA em relação ao matchmaking de Tony Ferguson x Paddy Pimblett tem sido amplamente negativa, no entanto, o ex-campeão dos médios do UFC e atual analista de cores Michael Bisping está do outro lado da cerca.

Ferguson pretende derrapar seis lutas no último pay-per-view do UFC de 2023 quando enfrentar Pimblett no UFC 296, que acontece em 16 de dezembro na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Embora muitos dentro do esporte tenham protestado contra o matchmaking, Bisping não entende muito bem essas reclamações. Ele defendeu o confronto no fim de semana passado.

“Muita gente nas redes sociais está falando merda sobre essa luta, e eu não entendo”, disse Bisping em seu canal no YouTube. “Paddy Pimblett está voltando, você tem que dar a ele um oponente confiável, e Tony Ferguson é um filho da puta selvagem. É simples assim. Ele é um lutador, vai lutar com unhas e dentes. Você literalmente tem que acabar com Tony Ferguson para evitar que ele se apresente, não há desistência nesse homem.”

Ferguson, ex-campeão interino dos leves do UFC, não vence uma luta há mais de quatro anos – desde a vitória por nocaute técnico de seu médico sobre Donald Cerrone em junho de 2019. “El Cucuy” perdeu seis consecutivas, incluindo três derrotas consecutivas por paralisação no mãos de Michael Chandler, Nate Diaz e Bobby Green, o mais recente dos quais ocorreu em julho.

Muitos estão preocupados que Ferguson tenha sofrido muitos danos nos últimos anos, o que é algo que Bisping não pode negar, mas ele também entende que as perdas de Ferguson durante esta seqüência – em sua maior parte – foram contra o melhor de 155 libras.

“Ele tem 39 anos, sim, sofreu muitos danos, mas também tem muita experiência”, disse Bisping. “Contra Bobby Green, ele estava bem. Nate Diaz, ele estava bem, Michael Chandler, ele o derrubou logo no primeiro round. Beneil Dariush, ele foi longe, o mesmo com Charles [Oliveira] – e Justin Gaethje, até o final, ele estava bem [until he was] terminou na 5ª rodada.

“Não estou lançando nenhuma sombra sobre Dustin Poirier, mas ele se saiu melhor do que Dustin Poirier recentemente. Você entende o que estou tentando dizer: Tony Ferguson ainda é um homem perigoso, não há erro nisso.”

Por outro lado, Pimblett está 4 a 0 dentro do octógono, o que inclui uma decisão polêmica sobre Jared Gordon em sua última luta no UFC 282, em dezembro passado. “The Baddy” faz sua primeira aparição em 2023 no UFC 296 após se recuperar de uma lesão no tornozelo.

Bisping acredita que Pimblett está em uma situação interessante, porque se perder, perderá para um lutador que não vence há mais de quatro anos, e se vencer, será contra um cara que teria perdido sete lutas seguidas.

“É uma situação muito difícil para Paddy Pimblett porque é uma situação em que todos perdem”, explicou Bisping. “Eu sei que há pessoas por aí falando merda, dizendo: ‘Oh, eles estão apenas dando a Paddy alguém fácil.’ Tony Ferguson não é fácil. Ele não é uma luta fácil para ninguém. Mas também, como ele perdeu seis lutas seguidas, se [Pimblett] vence, se [he wins]bem, então é: ‘Claro que você acabou de vencer Tony Ferguson, ele perdeu seis consecutivas, ele foi finalizado três vezes seguidas.’

“Então você entende o que estou dizendo, é uma perda para ele. É difícil. Eu respeito os dois homens por intervir e colocar tudo em risco.”