Michael Irvin resolve processo judicial com Marriott e retorna à NFL Network

Michael Irwin estava de volta analisando jogos na NFL Network no domingo… depois de resolver seu processo de difamação de US$ 100 milhões contra Marriott.

A lenda do Dallas Cowboys era toda sorrisos no “NFL Gameday Morning” quando foi apresentado pelo anfitrião Rico Eisen … dizendo no programa: “É bom estar aqui.”

Michael Irvin voltou ao NFL GameDay Morning Sunday da NFL Network depois de resolver seu processo de difamação contra Marriott. “Bom estar de volta.” pic.twitter.com/MxtXcAK6Fi – Anúncio horrível (@awfulannouncing) 10 de setembro de 2023

A aparição marcou a primeira vez que Irvin esteve na rede desde fevereiro… depois de ter sido suspenso após alegações de que foi inapropriado com um funcionário do Marriott durante a semana do Super Bowl em Phoenix.

TMZ. com Michael Irvin reapresentando processo de US$ 100 milhões contra Marriott no Arizona



O trabalhador – que Irvin identificou como Jane Doe em documentos judiciais – alegou que Irvin a parou perto do bar do hotel, disse que ela era atraente… e depois perguntou “se ela sabia alguma coisa sobre ter um ‘grande homem negro dentro de sua casa'”. [her].'”

Irvin foi inflexível de que as alegações não eram verdadeiras… e ele entrou com uma ação judicial contra o Marriott pouco tempo depois, dizendo que os “funcionários e a administração da gigante hoteleira acusaram o Sr. Irvin de forma imprecisa e inflamatória de má conduta com a Liga Nacional de Futebol” – custando-lhe dezenas de milhões de dólares. Irvin e seu advogado, Levi McCatherndivulgou um vídeo da aparente interação entre os dois – e disse que não mostrava nada mais do que uma conversa breve e inócua.



De acordo com Notícias da manhã de Dallasas partes chegaram a um acordo recentemente… que abriu caminho para o retorno de Irvin à NFL N. Os termos do acordo não foram divulgados publicamente.