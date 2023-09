Michelle Waterson-Gomez faz primeira declaração após derrota brutal no UFC Vegas 79

Michelle Waterson-Gomez não desanima.

O peso palha de 37 anos sofreu uma derrota terrível para Marina Rodriguez no último sábado no UFC Vegas 79, sangrando e sendo espancado a caminho de uma derrota por nocaute técnico no segundo round. O resultado reduziu a queda de Waterson-Gomez para quatro derrotas consecutivas no UFC e um recorde de 1-6 nas últimas sete lutas, com sua única vitória nesse período sendo uma controversa decisão dividida sobre Angela Hill.

Na manhã de segunda-feira, Waterson-Gomez quebrou o silêncio após a perda, postando uma foto sua sorrindo em um hospital de Las Vegas enquanto estava coberta com seu próprio sangue. Anexada à postagem estava uma citação atribuída ao autor de autoajuda e vigarista americano Napoleon Hill.

“Cada adversidade, cada fracasso e cada dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior.”

A postagem de Waterson-Gomez pode ser vista abaixo.

Ex-campeã peso átomo do Invicta FC e favorita dos fãs de longa data, que liderou três eventos do UFC em seus oito anos de carreira na promoção, Waterson-Gomez possui vitórias sobre nomes como Paige VanZant, Karolina Kowalkiewicz, Cortney Casey e Felice Herrig. Resta saber se ela terá outra chance de quebrar sua seqüência de derrotas no UFC ou se a promoção seguirá em frente com a veterana de 16 anos no MMA.