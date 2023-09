Microfone ligado, Geno Smith grita ‘oh meu Deus’ enquanto o sorrateiro Aaron Donald faz uma blitz genial

Seattle Seahawks quarterback Geno Smith foi microfone durante a derrota de seu time por 30-13 no domingo no Lumen Field e foi pego gritando “oh meu Deus” quando Rams de Los Angeles ataque defensivo Arão Donald apanhou-o sorrateiramente com uma blitz genial em 2023 NFL Abertura da temporada.

Smith, 32 anos, não tem nada do que se envergonhar quando se trata de seu grito. Qualquer pessoa nessa mesma posição provavelmente faria o mesmo.

La Rams exibe o Troféu Lombardi no comício do Super BowlPA

Donald, 32 anos, pesa quase 130 quilos de músculos e se move mais rápido do que a maioria dos homens que jogam DT. O ano passado não foi o seu melhor, mas esta blitz prova que ele voltou ao nível de elite.

O três vezes Jogador Defensivo do Ano pode ser visto iniciando a jogada pelo lado esquerdo e depois usando os atacantes para se esconder por uma fração de segundo antes de lançar a toda velocidade do lado direito em Smith, que consegue liberar rapidamente a bola para um passe incompleto.

Donald registrou apenas meio sack, dois tackles e duas assistências de tackle, mas teve muitas jogadas como esta blitz durante todo o jogo, pressionando Smith a lançar para apenas 112 jardas e um touchdown em 26 de 26 passes completos.

Matthew Stafford não consegue se conectar com seus jovens receptores

Quarterback dos Rams Matheus Stafford terminou a disputa com 334 jardas em 24 de 38 finalizações, mas não conseguiu lançar um passe para touchdown.

Seus jovens receptores, Puka Nácua e Tutu Atwellcada um teve 119 jardas de recepção em 10 e seis recepções respectivas.

Na zona vermelha, porém, foram os running backs Kyren Williams (2) e Cam Akers (1) quem marcou os touchdowns.

A esposa de Stafford recentemente se tornou viral ao afirmar que seu marido não conseguia se relacionar com os jovens receptores e agora isso é mais evidente do que antes. Rams hospeda o São Francisco 49ers próximo domingo na esperança de iniciar uma seqüência de vitórias.