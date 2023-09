Microlins ABRE CARGOS para Vendedor, Auxiliar e muito mais!

A Microlins, empresa que está há 30 anos liderando o mercado de ensino profissionalizante no Brasil, está contratando novas pessoas para compor o seu time. Isto é, caso você esteja buscando uma recolocação no mercado, confira quais são os postos de trabalho disponíveis:

Operador de Telemarketing – São Paulo – SP – Venda Interna;

Estagiário (a) em Telemarketing – São Paulo – SP – Venda Interna;

Vendedor (a) – Nova Iguaçu – RJ – Representação Comercial;

Recepcionista – Zona Sul – São Paulo – SP – Recepção;

Gerente Comercial – Cidade Dutra – São Paulo – SP – Atendimento;

Auxiliar Administrativo – São Paulo – SP – Administração Geral;

Supervisor (a) de Atendimento – São Paulo – SP – Telemarketing / Call Center Ativo;

Gerente Comercial – São Paulo – SP – Venda Externa;

Professor (a) de Informática – São Paulo – SP – Instrutor / Monitor;

Coordenador Pedagógico – São Paulo – SP – Administração Escolar, Pedagogia;

Assistente de Recrutamento e Seleção – Ferraz de Vasconcelos – SP – Recrutamento e Seleção;

Auxiliar Administrativo – Nova Iguaçu – RJ – Administração Geral.

Mais sobre a Microlins

Dando mais detalhes sobre a Microlins, vale frisar que trata-se de uma empresa com mais de 25 anos de história e 18 de sistema de franquias. Ao longo do tempo, já formou mais de 4 milhões de alunos e possui cerca de 10.000 colaboradores.

Além disso, em suas unidades, a Microlins oferece mais de 100 opções de cursos profissionalizantes nas áreas de Administração e Vendas, Informática e Tecnologia, Design & Web, Saúde, Indústria, Preparatórios para Concursos e Inglês.

Como se inscrever em uma das vagas?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



