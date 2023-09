Microsoft anuncia NOVO cartão de crédito e SURPREENDE usuários; Conheça

A Microsoft, uma das maiores empresas do mundo, anunciou nesta semana o lançamento do novo cartão de crédito do Xbox, console de videogame produzido pela própria companhia. Essa novidade será disponibilizada ainda neste mês de setembro, porém apenas para os testadores do Xbox nos Estados Unidos.

O Xbox Mastercard é um cartão de crédito que será oferecido pela Microsoft sem anuidade, ou seja, sem a cobrança de taxas por sua contratação, e emitido pelo banco Barclays. Além disso, as compras feitas com este cartão irão gerar pontos, os quais podem ser resgatados em jogos e complementos do Xbox.

É importante destacar que este novo cartão de crédito do Xbox não está vinculado ao Microsoft Rewards, programa de fidelidade da empresa que permite ganhar prêmios ao realizar suas atividades de costume, como a compra de jogos e aplicativos.

Sendo assim, o programa de benefícios trazido pelo cartão de crédito é totalmente novo. Ele oferece 1 ponto a cada US$ 1 gasto, sendo que 1.500 pontos são suficientes para reivindicar um vale-presente de US$ 15. Esse gift card pode ser resgatado na loja Xbox online da Microsoft.

Outros benefícios do cartão de crédito do Xbox

Os usuários que adquirirem o cartão de crédito Xbox Mastercard também poderão ganhar cinco pontos para cada US$ 1 gasto em produtos selecionados da Microsoft Store online, assim como três pontos para cada US$ 1 gasto em serviços de streaming. Por fim, o usuários poderá ganhar três pontos para cada US$ 1 gasto em serviços de entrega, como Grubhub e DoorDash.

Segundo Dave McCarthy, CVP de serviços para jogadores do Xbox, “Com o cartão de crédito Xbox Mastercard, os jogadores podem ganhar pontos ao realizar compras diárias, que permitem o resgate de jogos e complementos no site Xbox. O Xbox Mastercard estará disponível exclusivamente para Xbox Insiders nos Estados Unidos a partir de 21 de setembro, com disponibilidade para todos os jogadores do Xbox nos Estados Unidos em 2024”.

A primeira compra feita com este cartão de crédito irá oferecer um bônus de 5.000 pontos (equivalentes a US$ 50) para os usuários, assim como três meses de assinatura do Xbox Game Pass Ultimate para novos membros do Game Pass.



Além disso, os usuários que adquirirem o Xbox Mastercard poderão escolher o design do cartão de crédito, entre cinco opções disponíveis. É possível, inclusive, personalizar o cartão com a gamertag.

Novo cartão do Mercado pago

Seguindo nesta linha de novos cartões de crédito, recentemente o Mercado Pago, banco digital do Grupo Mercado Livre, anunciou o lançamento de um novo cartão voltado para empresas.

“Como um dos maiores bancos digitais do país, seguimos avançando com nossa oferta e chegando a novos públicos com a expertise de quem está junto do empreendedor há mais de 20 anos. Nossos lançamentos vão ao encontro das necessidades desse público, auxiliando-os no desenvolvimento e crescimento dos negócios”, afirma Túlio Oliveira, vice-presidente Sênior do Mercado Pago no Brasil.

O Mercado Pago informou que este novo cartão de crédito traz para o empreendedor a possibilidade de controlar e concentrar os gastos da empresa. O cartão, inclusive, não possui taxa de adesão e anuidade, sendo que o limite de crédito é definido conforme a necessidade do empreendedor.