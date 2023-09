Microsoft pretende lançar mochila com IA; entenda

A Microsoft, uma das empresas líderes em tecnologia, está constantemente buscando maneiras de trazer inovação para o mercado. Depois de sua parceria com a OpenAI, desenvolvedora dos modelos de linguagem GPT e do ChatGPT, a gigante da tecnologia agora registrou patentes que indicam que seu próximo plano pode ser a criação de uma mochila com inteligência artificial (IA). Pode parecer algo tirado diretamente de um filme de super-herói, mas essa mochila vestível promete ser um assistente virtual que acompanha o usuário em diversas situações.

A Mochila de IA da Microsoft

De acordo com a descrição da patente registrada pela Microsoft, a mochila de IA é um dispositivo vestível que funciona como um assistente virtual sem a necessidade de uso das mãos. Esse dispositivo inovador possui lentes, câmeras e sensores estrategicamente posicionados ao seu redor para acompanhar o proprietário. As alças da mochila também contam com câmeras, permitindo que elas “vejam” o que o usuário está vendo.

O grande destaque dessa mochila é o algoritmo de IA que a impulsiona. Esse algoritmo tem a capacidade de identificar em tempo real o que está à frente do usuário e contextualizá-lo de acordo com suas necessidades. Por exemplo, se o usuário estiver em um mercado, a IA poderá sugerir outros locais onde o mesmo produto está mais barato. Ou, se o usuário estiver a caminho de algum lugar e se perder, a mochila poderá indicar um caminho melhor.

Além disso, a mochila também tem a capacidade de monitorar os dados corporais do usuário durante exercícios físicos, como relógios e pulseiras inteligentes já fazem. Isso permite um acompanhamento personalizado e mais preciso da saúde e do desempenho do usuário.

IA Conectada em Nuvem

Outra característica inovadora da mochila de IA da Microsoft é a capacidade de se conectar à nuvem. Assim que é vestida pelo usuário, ela pode acessar agendas, calendários, aplicativos e até mesmo realizar anotações em tempo real, mantendo o usuário perfeitamente sincronizado.

Essa conexão em nuvem permite que a mochila se torne um verdadeiro assistente pessoal, fornecendo informações relevantes e auxiliando nas tarefas diárias. Imagine ter um assistente virtual sempre ao seu lado, capaz de fornecer informações úteis, lembrar compromissos e até mesmo realizar tarefas simples, como fazer anotações ou pesquisar na internet.



Microsoft não é a Primeira

Embora a ideia de uma mochila com IA pareça inovadora, a Microsoft não é a primeira empresa a desenvolver esse tipo de dispositivo. Em 2021, a Intel também idealizou um projeto semelhante, utilizando técnicas similares para ajudar pessoas com deficiência visual a se locomoverem nas ruas.

A imagem abaixo ilustra como a mochila de IA poderia indicar caminhos mais seguros para esquiar, o que demonstra o potencial dessa tecnologia para diversas aplicações.

Quando Será Lançada?

Embora a ideia da mochila de IA tenha sido registrada pela Microsoft no U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) em maio, a empresa ainda não revelou informações sobre o possível produto. É possível que mais informações sobre o lançamento ao público sejam divulgadas nos próximos meses.

A Microsoft continua surpreendendo o mercado com suas inovações tecnológicas. A mochila de IA é apenas mais um exemplo de como a empresa está buscando soluções inteligentes para facilitar a vida das pessoas. Com a promessa de um assistente virtual vestível que acompanha o usuário em todos os momentos, essa mochila tem o potencial de revolucionar a forma como interagimos com a tecnologia.

Não perca de vista os avanços da Microsoft e fique atento para mais novidades sobre essa incrível mochila com IA. A tecnologia não para de evoluir, e a Microsoft está na vanguarda dessa revolução.