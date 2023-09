Miesha Tate x Julia Avila marcada para evento do UFC em 2 de dezembro

Uma batalha crucial no peso galo feminino do UFC entre duas competidoras que retornaram acontecerá em dezembro.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram ao MMA Fighting que o confronto entre a ex-campeã peso galo Miesha Tate e Julia Avila está sendo marcado para o evento do UFC no dia 2 de dezembro, em local e local ainda a serem anunciados.

Tate busca voltar aos trilhos depois de sofrer derrotas consecutivas por decisão para Ketlen Vieira e – em uma breve passagem para o peso mosca – Lauren Murphy, esta última no UFC Long Island em julho de 2022.

“Cupcake” inicialmente retornou de uma dispensa de quase cinco anos da competição em julho de 2021, quando derrotou Marion Reneau por nocaute técnico no terceiro round. O jogador de 36 anos estava escalado para lutar em julho contra Mayra Bueno Silva, mas foi forçado a desistir devido a uma lesão.

Ávila retorna de uma paralisação de mais de dois anos depois de lidar com uma lesão no joelho, além de dar as boas-vindas ao seu primeiro filho ao mundo. “Raging Panda” está 3-1 no UFC, incluindo uma vitória por finalização no terceiro round sobre Julija Stoliarenko em sua luta mais recente no UFC Vegas 30, em junho de 2021.

Damon Martin contribuiu para este relatório.