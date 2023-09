Mike Evans não consegue chegar a um acordo de extensão com os Buccaneers e será um agente livre

Tele Tampa Bay Buccaneers e estrela wide receiver Mike Evans não conseguiram chegar a um acordo sobre um novo contrato e Evans jogará a atual temporada da NFL em seu contrato atual antes de se tornar um agente livre.

Fontes da NFL disseram a Adam Schefter da ESPN que, apesar das negociações contínuas nos últimos dois anos, não foi alcançado um acordo para estender Evans‘contrato além da temporada de 2023.

Mike Evansque recentemente completou 30 anos, se tornará um agente livre em 2024. Embora as discussões se concentrem em acordos de longo e curto prazo, Evans enfatizou a importância das garantias em qualquer novo contrato.

A decisão de não chegar a um acordo foi em grande parte atribuída à situação financeira da equipe e aos recursos limitados devido a acordos anteriores, como Tom Bradycontrato.

O Bucaneiros‘proprietários, os vidraceiro família, contraiu empréstimos significativos para garantir BradySua presença por três temporadas, deixando o time com restrições de teto salarial enquanto busca se reconstruir.

Apesar de não se chegar a um acordo nesta fase, há uma chance de o Bucaneiros poderia tentar assinar novamente com Evans em março, quando ele se tornar um agente livre irrestrito.

Para Evansque expressou repetidamente o desejo de estar com o time durante toda a sua vida, esta situação pode ter sido desafiadora, já que ele tem sido um jogador de destaque no time, acumulando nove temporadas consecutivas com mais de 1.000 jardas e três Walter Payton Man consecutivas. indicações ao Prêmio do Ano.

Evans explorará seu futuro como agente livre

Mike EvansO futuro em Tampa Bay permanece incerto, e sua última temporada sob contrato será acompanhada de perto por fãs e analistas enquanto o time e o jogador avaliam suas opções.

Mike Evans provou ser um dos recebedores mais talentosos e confiáveis ​​da liga ao longo de sua carreira, com inúmeras conquistas e recordes que o tornaram uma pedra angular do Bucaneiros lista.