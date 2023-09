Mike Perry provoca Eddie Alvarez como potencial próximo inimigo: ‘Terei prazer em mandá-lo para a aposentadoria’

Mike Perry precisou de apenas três lutas para se tornar o rosto do BKFC, mas depois de assinar um novo contrato lucrativo para permanecer na promoção, ele tem planos ainda maiores para o futuro.

Enquanto atualmente treina como reserva para a luta de boxe entre Logan Paul e Dillon Danis, no dia 14 de outubro, o nocauteador de 31 anos já iniciou conversas com o BKFC sobre sua próxima luta. Nada foi oferecido ou assinado oficialmente, mas Perry está de olho em pelo menos um adversário em potencial: o ex-campeão do UFC Eddie Alvarez.

“Ouvi dizer que eles estão falando de novembro-dezembro contra uma possível [opponent]”, Perry brincou ao falar com o MMA Fighting. “Não sei se devo dizer isso, não quero me meter em encrencas. Talvez tenha sido meu último co-evento principal. Isso é um trabalho fácil para mim. Corte o cheque e corte o pescoço dele.

Alvarez fez sua estreia na luta livre em abril, com uma vitória sobre Chad Mendes como co-headliner no mesmo card em que Perry finalizou o ex-campeão peso médio do UFC Luke Rockhold na luta principal.

Desde então, Alvarez afirmou que pretende competir novamente na luta corpo-a-corpo, e Perry é provavelmente o maior nome disponível como adversário em potencial.

Perry admite que lutar contra Alvarez provavelmente exigiria algum sacrifício de sua parte, depois de competir recentemente na categoria até 185 libras, mas ele não pode negar a magnitude desse possível confronto. Além disso, Perry ouviu que Alvarez também concordou com a ideia, então o trabalho dos casamenteiros já pode estar concluído.

“Eu teria que perder um pouco de peso”, disse Perry. “Aquela luta com o Rockhold foi em 185. Gostei muito da força que ganhei treinando, comendo, levantando peso e realmente ganhando peso e não cortando tanto. Eu me senti muito poderoso. Obviamente, aos 185 anos, pode haver a possibilidade de alguns caras serem mais altos, mais longos, mais fortes e perderem mais peso. Quero dizer, Luke estava no ringue aos 205. Eu tinha 190. Ele ainda tinha 15 libras a mais que eu.

“Não sei se estava no auge, mas se o encontrar com peso razoável, ouvi dizer que ele está interessado. Ele deve ter algum peso no ombro. Terei prazer em mandá-lo para a aposentadoria.”

Com uma carreira que se estende pelas últimas duas décadas e passagens pelo UFC, Bellator e ONE Championship, Alvarez pulou direto no fogo após assinar com o BKFC. Ele finalmente lutou para uma vitória por decisão dividida sobre Mendes em uma sangrenta guerra de idas e vindas ao longo de cinco rounds.

Foi um desempenho impressionante, considerando que Alvarez nunca havia lutado com os nós dos dedos nus anteriormente, embora Perry prometa um rude despertar se eles se enfrentarem no segundo ano do nativo da Filadélfia.

“Eddie parecia maior que Chad”, disse Perry. “Sendo o Chad o lutador mais baixo, talvez ele tivesse alguns ângulos que o Eddie não estava preparado para lutar contra alguém menor. Ele provavelmente é geralmente o cara menor.

“Ele parecia maior que Chad, então talvez ele queira comer três ou quatro vezes por dia, bombear um pouco de ferro e aumentar um pouco de tamanho para me encontrar no meio; ou se ele quisesse vir 185, podemos fazer isso. Mas se ele não fizer isso, talvez 175 – eu voltarei, vou nocauteá-lo.”

Desde a primeira assinatura com o BKFC, Perry estrelou duas das lutas mais memoráveis ​​da história da promoção: sua luta contra Rockhold e também sua luta contra a estrela do Bellator Michael “Venom” Page em Londres.

Lutar contra Alvarez acrescentaria outro nome lendário ao currículo de Perry, mas mesmo que essa luta não aconteça, ele está confiante de que o BKFC encontrará para ele alguém que valha a pena – e há uma boa chance de ninguém perceber isso.

“Eu adoro o fator chocante”, disse Perry. “Estamos aqui para chocar o mundo. O BKFC realmente quer entreter e quer impressionar as pessoas.”