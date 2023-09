Mike Perry revela detalhes do novo acordo lucrativo com o BKFC, diz que retornar ao UFC seria um corte salarial “massivo”

Mike Perry tinha opções como agente livre, mas o BKFC não tinha intenção de dispensá-lo.

O veterano do UFC, que sem dúvida se tornou o rosto da promoção após vencer suas três primeiras lutas, finalmente decidiu ficar com o BKFC. Perry assinou recentemente um novo e lucrativo contrato multi-luta e, de acordo com o veterano do UFC, só havia uma escolha que fazia sentido para ele, uma vez que o BKFC fez uma oferta irrecusável.

“Eles tornaram muito fácil ficar com eles”, disse Perry ao MMA Fighting. “Gosto muito do boxe e de ter aprendido a lidar com o lado nu do boxe, já tendo experiência com isso e pisando lá algumas vezes contra alguns bons lutadores.

“Eles tornaram muito fácil para mim escolhê-los. Eles tornaram mais fácil dizer que eram a única escolha.”

Quanto à sua remuneração, Perry revelou que o BKFC pagará a ele sete dígitos por seu novo contrato – um acordo que supera o que ele estava fazendo anteriormente ao longo de sua carreira, que obviamente incluía uma passagem de quase cinco anos no UFC.

Com dinheiro garantido na mesa, Perry agora espera ansiosamente pelo BKFC alinhando qualquer número de oponentes de alto nível depois de já ter derrotado Rockhold e o ex-candidato meio-médio do Bellator, Michael Page, em suas últimas duas lutas.

“Devo dizer que eles colocaram cerca de US$ 8 milhões em contrato”, disse Perry. “Vou em frente e divulgar isso porque, foda-se, eles têm que lutar comigo agora porque estou pronto para ganhar esse dinheiro.

“Consegui esse dinheiro na papelada, consegui essa casa que estou pagando. Tenho esta família pela qual estou pagando. Eu tenho todas essas coisas caras acontecendo. Estou pronto para lutar, promover, falar alguma merda e dar um soco na cara de algumas pessoas.”

Perry não revelou quais outras organizações o perseguiam como agente livre, embora ele rapidamente tenha descartado qualquer chance de um retorno ao UFC ser considerado. Apesar de seu histórico com a promoção, Perry reconheceu que ganhará muito mais dinheiro competindo no BKFC do que voltando ao UFC.

“O corte salarial teria sido muito grande”, disse Perry A hora do MMA em uma entrevista separada.

Por mais feliz que Perry esteja com seu novo contrato, ele sabe que a luta corpo a corpo e o MMA ainda estão tentando alcançar o boxe quando se trata dos maiores pagamentos do esporte.

Ele não está reclamando de seu novo contrato, mas sim enviando um lembrete útil de que os maiores contracheques do BKFC ou mesmo do UFC ainda não estão à altura do que os melhores do boxe estão ganhando no momento.

“Quando comecei a lutar, esse sempre foi meu plano”, disse Perry. “Colocar tudo que eu tinha nas lutas, na diversão obviamente. Eu aprendi muito. Houve muitos altos e baixos. Mas sempre planejei ter essas bolsas extremamente grandes. Olha, eles nem são tão grandes comparados a alguns desses lutadores.

“Canelo [Alvarez] lá fora, aparentemente ganhando US$ 40-50 milhões, [Floyd] Mayweather, US$ 100 milhões. Connor [McGregor], US$ 100 milhões. Esses caras estão ganhando dinheiro de verdade, de verdade, de verdade. Quase odeio dizer que estou feliz com a barriga que ganhei e que muitos lutadores não estão na posição que estou. mas sou grato pelo que tenho.”

Outro benefício que o BKFC proporcionou a Perry foi a liberdade de perseguir interesses externos, como seu papel como reserva para a luta de boxe marcada entre Logan Paul e Dillon Danis em outubro.

Perry sabe que isso não seria uma opção se ele assinasse com certas promoções, outra razão pela qual ele gostou tanto de trabalhar com o BKFC.

“Mesmo com o BKFC, uma das melhores vantagens é que eu poderia aceitar uma luta como essa de Logan Paul, que posso conseguir no último minuto”, disse Perry. “Eles não vão me pagar tanto quanto o BKFC vai me pagar, mas eu pensei, é apenas um salário extra.”

Se a luta contra Paul não acontecer em outubro, Perry espera que sua próxima luta acirrada aconteça antes do final de 2023, e ele está pronto para provar seu valor para o BKFC depois de ganhar seu novo contrato.

“Há muitas vantagens reservadas para mim”, disse Perry. “Eu só tenho que ficar vigilante e concentrado na tarefa, manter o foco e fazer uma de cada vez.”