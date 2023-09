Mike Williams, do Chargers, rompeu o ligamento cruzado anterior e perderá o resto da temporada

Receptor amplo do Los Angeles Chargers Mike Williams vai sentir falta do resto 2023Temporada da NFL devido a um rasgo LCA.

O veterano de sete anospeça fundamental na estrutura ofensiva do time, machucou o joelho no terceiro quarto de Semana 3 jogo contra os Vikings em Minesotaum estádio que utiliza grama artificial.

Willians foi atendido pela primeira vez no banco do time antes de ser levado para o vestiário do time. Mais tarde, ele foi visto saindo do estádio com uma joelheira completa.

A equipe estava esperando até uma avaliação mais aprofundada para determinar a extensão da lesão, mas um ressonância magnética sobre Segunda-feira manhã confirmaram seus piores temores.

O de 28 anos lesão ocorreu quando ele foi torcido após uma Tela WR de 11 jardas tarde no 3º trimestre com o jogo em jogo.

Willians foi visto no chão machucado e teve que deixar o campo com ajuda porque não conseguia colocar peso na perna.

A incrível jogada de touchdown de Keenan Allen e Mike Williams

No início do CarregadoresVitória por 28-24, Willians marcou o que agora é seu único touchdown 2023em uma brincadeira com um incrível Passe de 49 jardas do colega receptor Keenan Allen que colocou a equipe 21-10 no terceiro trimestre.

Willians a contagem do dia foi sete capturas para 121 jardasseu melhor desempenho nas três partidas que disputou.

O Carregadores agora terá que contar com o novato Quentin Johnston e veterano de 3 anos Josh Palmer preencher Willians ausência.