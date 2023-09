Miley Cyrus obtém ordem de restrição de suposto perseguidor que ela afirma estar obcecada por ela

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, a cantora foi ao tribunal esta semana para entrar com um pedido de ordem de restrição temporária contra um homem de 52 anos chamado Alexandre Kardalian .

Miley afirma que o cara inundou sua caixa de correio com cartas obsessivas desde 2018, muitas vezes solicitando dinheiro e fazendo comentários sexualmente explícitos sobre seu desejo por ela.

Ela diz que o “comportamento obsessivo” dele aumentou no verão de 2022, quando ela afirma que ele apareceu duas vezes em sua propriedade em Los Angeles e foi expulso.

Miley afirma que ele foi preso em dezembro de 2022 e trancado na Prisão Estadual de San Quentin até agosto passado, quando ela diz que ele apareceu mais uma vez no portão da frente dela poucos dias depois de sair de trás das grades.

Miley diz que os padrões de comportamento do cara mostram que ele está sofrendo de “graves problemas de saúde mental” e ela diz que ele tem uma “fixação e/ou obsessão perigosa” por ela… e ela está preocupada com sua segurança e com a vida de sua mãe, Tishe namorado, músico Max Morando.