Milhares de cadastros sendo CANCELADOS no Bolsa Família; entenda os motivos

Não é novidade para ninguém que, de tempos em tempos, milhares de cadastros vêm sendo cancelados no Bolsa Família.

Apesar de ser um pouco assustador para os beneficiários, a verdade é que os cancelamentos só ocorrem quando há alguma inconsistência e irregularidade no cadastro.

Sendo assim, se você mantiver tudo em dia e atender todas as regras do programa, não terá com o que se preocupar.

De qualquer modo, é importante entender o motivo dos cancelamentos para não correr o risco de perder o seu benefício. Acompanhe este texto e tire as suas dúvidas.

Entenda os motivos de milhares de cadastros sendo cancelados no Bolsa Família

Possivelmente, você deve ter conhecimento de que é necessário fazer a atualização cadastral no CadÚnico, no mínimo, a cada dois anos.

Porém, o que alguns beneficiários deixam passar despercebido é o fato de que sempre que houver alterações na configuração familiar e na sua respectiva renda, a atualização também se faz necessária.

Por exemplo, se em uma casa residem 5 pessoas, e uma delas se casa e vai morar com seu cônjuge, passando a ter uma renda mensal maior, é importante a família atualizar o seu cadastro, pois caso contrário, poderá ter inconsistência no sistema do Governo. Consequentemente, a renda do novo casal poderia ser somada à renda da família, mesmo que de forma equivocada, causando o cancelamento do Bolsa Família.

Por conta disso, sempre que houver alterações na quantidade de membros que vivem na mesma casa, bem como quando alguém encontra uma nova renda ou até mesmo perde o emprego, é importante atualizar no sistema para garantir que o benefício seja mantido.



Você também pode gostar:

Isso porque, caso o seu cadastro passe por um pente-fino, correrá o risco de ser cancelado por alguma inconsistência entre os dados de renda da família e tudo que vem sendo declarado no CadÚnico.

Portanto, fique atento: se algo mudou, procure o CRAS mais próximo da sua casa para atualizar as informações pessoais e familiares.

A atualização a cada dois anos e nas convocações também é importante

Além de ser necessário atualizar os dados sempre que houver alterações na configuração familiar e na sua respectiva renda, é importante manter esses dados sempre atualizados a cada dois anos.

Por exemplo, se nada mudou na sua renda ou configuração familiar nos últimos meses, ainda assim só será possível permanecer no Bolsa Família se você atualizar o seu cadastro a cada dois anos, sem ultrapassar esse período sem atualizações.

Passado dois anos sem atualizar, o benefício será cancelado, mesmo que as suas informações pessoais se mantenham as mesmas. Essa é uma maneira que o Governo encontrou de monitorar as famílias e reduzir as chances de fraude.

O mesmo vale para as atualizações que ocorrem por convocação. Eventualmente, o Governo irá convocar as famílias para uma atualização, normalmente quando um pente-fino está sendo feito.

Nesse caso, é obrigatório atualizar os dados para não perder o benefício.

Portanto, os milhares de cadastros sendo cancelados no Bolsa Família estão associados, normalmente, a inconsistências nos dados, fraudes e falta de atualização.