MILHARES de famílias são adicionadas ao Bolsa Família em setembro; Veja quantas

O Bolsa Família é o maior e mais importante programa social no Brasil atualmente, contemplando milhões de famílias de baixa renda com pagamentos de, no mínimo, R$ 600. O programa foi reformulado neste ano, após ter sido substituído pelo Auxílio Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro, e passou a contar com 550 mil beneficiários a mais neste mês de setembro.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o aumento no número de famílias em setembro ocorreu devido à busca ativa do governo federal.

A busca ativa é um procedimento que permite localizar e incluir famílias de baixa renda no Cadastro Único e atualizar os cadastros. O CadÚnico é o sistema de cadastros do governo para programas sociais, o qual também funciona para outros benefícios além do Bolsa Família.

No entanto, o intuito principal da busca ativa é de revisar os cadastros dos beneficiários do Bolsa Família. Sendo assim, ao mesmo tempo que famílias podem ser inseridas no programa social, alguns beneficiários também podem perder o benefício em algumas situações, como divergências nos cadastros e fraudes.

Números do Bolsa Família

O Bolsa Família foi reformulado em 2023, e desde o começo do ano já são 2,15 milhões de novas famílias que começaram a fazer parte do programa social. Entretanto, como dito anteriormente, cadastros irregulares que não preenchem os critérios para recebimento do benefício geram a exclusão do programa. Em consequência disso, até o final do primeiro semestre de 2023 o governo federal cortou o Bolsa Família para 934 mil beneficiários.

Apenas neste mês de setembro, 550 mil novos beneficiários foram incluídos no Bolsa Família, totalizando 21,4 milhões de famílias contempladas. Com isso, o número total de beneficiários representa um aumento de 1,6% na comparação com agosto.

Além disso, o mês de setembro se mostrou o segundo com maior crescimento no total de famílias até o momento. Sendo assim, apenas março teve um crescimento maior, quando 700 mil novos beneficiários foram adicionados ao Bolsa Família.



Com relação a valores, o pagamento médio do Bolsa Família em setembro está sendo de R$ 686,89, o que representa o segundo maior valor pago na história dos programas sociais do governo brasileiro.

Pagamentos em setembro

Os pagamentos do Bolsa Família em setembro já se iniciaram, e como de costume estão ocorrendo nos dez últimos dias úteis do mês. Dessa forma, o início do repasse ocorreu no dia 18, sendo que quatro grupos já receberam os recursos.

A ordem de pagamentos é feita de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. Sendo assim, já receberam os valores em setembro aqueles com NIS de finais 1, 2, 3, sendo que hoje (21) está ocorrendo o pagamento para o NIS de final 4. Confira a seguir o restante do calendário de setembro:

NIS final 5: 22 de setembro;

NIS final 6: 25 de setembro;

NIS final 7: 26 de setembro;

NIS final 8: 27 de setembro;

NIS final 9: 28 de setembro;

NIS final 0: 29 de setembro.

O Bolsa Família paga um valor mínimo de R$ 600 por família, sendo que existem pagamentos adicionais dependendo da composição familiar. Nesse sentido, o governo paga R$ 150 a mais para cada criança de até seis anos na família, e também R$ 50 caso a família possua em sua composição mulheres gestantes, lactantes, e jovens entre 7 e 18 anos (incompletos).