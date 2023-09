Milhares de pessoas desclassificadas da Maratona Mexicana por trapacear

Acerca de 11.000 competidores foram desclassificados da Maratona Mexicana de 2023 depois que seus dados de rastreamento mostraram que eles não completaram a prova distância necessária de 42.195 quilômetros.

Os corredores teriam falhado em cumprir os postos de controle colocados a cada cinco quilômetros para garantir que estavam não reduzir a distância necessária para conquistar a medalha de finalista.

A investigação começou na sequência de denúncias anónimas e algumas estratégias incluem usando veículos e transporte público para reduzir a duração do desafio de resistência.

Os organizadores do evento são rigorosos com os trapaceiros, pois o maratona possui credenciamento ouro da World Athletics e é famoso na América Latina.

Em comunicado, os organizadores afirmaram: “O Instituto de Esportes da Cidade do México informa que procederá à identificação dos casos em que os participantes da XL Maratona da Cidade do México Telcel 2023 demonstraram atitude antidesportiva durante o evento e invalidará seus horários de inscrição”.

A declaração continuava: “Este grande evento não representa apenas uma celebração notável para todos os habitantes da capital, mas também uma ocasião para reafirmar os valores transcendentais do desporto”.

A história da maratona

As maratonas são realizadas em todo o mundo, inclusive em algumas das cidades mais emblemáticas do globo. Os competidores propõem correr 42,195 km, ou 26 milhas, no tempo mais rápido possível.

É um desafio de resistência física e mental que dura mais de duas horas para os maratonistas mais rápidos do mundo, que geralmente são atletas olímpicos. As pessoas comuns tendem a ter uma média de cerca de 4,5 horas, com qualquer coisa abaixo de quatro horas é considerada boa.

Um dos eventos mais antigos das Olimpíadas modernas, a história tem origem na lenda grega e leva o nome da Batalha de Maratona em 490 aC.

A história conta a história de Filipides, um mensageiro na Grécia Antiga, que avistou um navio persa mudando de direção e suspeitou que planejava ocupar Atenas.

Diz a lenda que Filipides correu os 42 quilômetros até Atenas para dizer à assembléia grega que eles haviam vencido a batalha. Diz-se que ele correu a distância sem parar enquanto a Grécia afastava os persas por 10 anos.