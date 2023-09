milhões de beneficiários serão excluídos?

De acordo com o portal Terra, as alegações de que o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), realizou um corte em massa no número de beneficiários do programa Bolsa Família são falsas. As afirmações, que ganharam destaque nas redes sociais, foram desmascaradas e esclarecidas por fontes oficiais.

As publicações falsas alegavam que apenas 16 de cada 100 pessoas que anteriormente recebiam o auxílio continuarão no programa. No entanto, verificações cuidadosas revelaram que essas alegações distorciam uma portaria governamental que estabelece um limite para que cada município tenha, no máximo, 16% de seus beneficiários cadastrados como famílias unipessoais. Portanto, a portaria em questão não afeta o número total de beneficiários do Bolsa Família.

Essas informações falsas se espalharam rapidamente nas redes sociais, acumulando mais de 700 mil visualizações no TikTok e centenas de compartilhamentos no Facebook até o momento da desmascaração.

O governo e especialistas em políticas sociais alertam para a importância de verificar a veracidade das informações antes de compartilhá-las nas redes sociais. A disseminação de notícias falsas pode causar confusão e prejudicar a compreensão precisa das políticas públicas em vigor. É crucial que os cidadãos se informem por meio de fontes confiáveis e evitem a propagação de informações enganosas.

O que são famílias unipessoais?

A expressão “família unipessoal” geralmente se refere a um tipo de família que consiste em uma única pessoa vivendo sozinha, ou seja, sem a presença de outros membros da família na mesma residência. No âmbito do Bolsa Família, quando uma família é composta por apenas uma pessoa, essa pessoa pode ser considerada uma “família unipessoal”.

A partir de setembro, em cada município, será implementado um teto de 16% para os arranjos unipessoais no que se refere à distribuição dos benefícios do Bolsa Família. De acordo com informações do órgão responsável, essas estatísticas programadas foram definidas com base nos resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No entanto, a medida não afeta outros beneficiários do programa.

Veja como receber o Bolsa Família



Você também pode gostar:

O Bolsa Família é um dos programas de assistência social mais importantes do Brasil, oferecendo apoio financeiro crucial para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o país. No entanto, para receber esse benefício, é fundamental seguir os critérios a seguir:

Inscrição no Cadastro Único : O primeiro passo é garantir que a família esteja devidamente inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Este cadastro é um registro das informações de todas as famílias de baixa renda do Brasil.

: O primeiro passo é garantir que a família esteja devidamente inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Este cadastro é um registro das informações de todas as famílias de baixa renda do Brasil. Atualização dos dados: É fundamental manter os dados da família no CadÚnico atualizados. Qualquer mudança na composição familiar, na renda ou em outras informações relevantes deve ser comunicada às autoridades responsáveis.

Após se inscrever no CadÚnico, a família não entra imediatamente no programa Bolsa Família. O programa realiza uma avaliação automática de todas as famílias cadastradas a cada mês. Com base nessa análise, as famílias elegíveis e que atendem aos critérios estabelecidos pelo programa são selecionadas para receber o benefício.

Assim que uma família é selecionada para receber o Bolsa Família, os pagamentos mensais começam a ser realizados de acordo com as regras e valores estabelecidos pelo governo. Mais informações sobre o programa podem ser obtidas nos canais oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social.