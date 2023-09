milhões de brasileiros aderem ao saque-aniversário; Veja as mudanças recentes

A Caixa Econômica Federal divulgou que um número impressionante de 32,7 milhões de brasileiros aderiram ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Este programa, que foi criado em 2019 e implementado em 2020, permite que os trabalhadores retirem quantias específicas de seus saldos no FGTS durante o mês de seus aniversários.

Um dado notável revelado pelo banco é que aproximadamente metade dos adeptos, ou seja, 16,9 milhões de pessoas, utilizaram o saque-aniversário como garantia para empréstimos. Até o final de agosto deste ano, o montante total de empréstimos contratados com base no saque-aniversário do FGTS atingiu a impressionante marca de R$ 111,4 bilhões.

O saque-aniversário do FGTS tem se tornado uma alternativa atraente para os brasileiros, permitindo-lhes acesso a parte de seus fundos para atender a diversas necessidades financeiras. Além disso, o uso do saque-aniversário como garantia para empréstimos tem oferecido aos trabalhadores a oportunidade de obter crédito com taxas de juros geralmente mais baixas.

O programa tem se mostrado especialmente útil em tempos de crise econômica, permitindo que os cidadãos enfrentem desafios financeiros com maior flexibilidade. A adesão maciça ao saque-aniversário do FGTS demonstra a importância deste benefício para a população brasileira e seu papel fundamental na vida financeira dos trabalhadores do país.

Entenda como funciona a modalidade

O saque-aniversário do FGTS foi estabelecido pela Lei 13.932/19, proporcionando aos trabalhadores a oportunidade de retirar uma parcela do saldo de sua conta no FGTS todos os anos, durante o mês de seu aniversário.

É importante destacar que a escolha de aderir ao saque-aniversário é opcional. Aqueles que decidirem não aderir permanecerão no sistema convencional, conhecido como Saque-Rescisão. Além disso, a Caixa ressalta a importância de compreender as peculiaridades de cada modalidade antes de optar pelo saque-aniversário.

O valor anual disponível para retirada nessa categoria é calculado com base na aplicação de uma taxa, a qual varia de 5% a 50% sobre a soma de todos os saldos presentes nas contas do FGTS do trabalhador. Além disso, a Caixa informa que também é acrescida uma parcela extra, conforme especificado no anexo da Lei 8.036/90. Mais informações sobre a modalidade de saque podem ser obtidas nos canais oficiais do FGTS.



Mudanças no saque-aniversário do FGTS

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, persiste em seus esforços para reformular as normas da modalidade de saque-aniversário do FGTS desde que assumiu o cargo. O ministro encaminhou recentemente à Casa Civil um projeto de lei que visa permitir que trabalhadores que foram demitidos a partir de 2020 e que tenham aderido ao chamado “saque-aniversário” tenham a possibilidade de sacar o saldo do Fundo de Garantia.

Atualmente, as regras estipulam um período de restrição de dois anos para os trabalhadores que optaram por essa modalidade, além de limitar o saque ao valor correspondente à multa rescisória, equivalente a 40% do montante total depositado pelo empregador. A proposta de Marinho visa, portanto, flexibilizar as restrições existentes na modalidade.

O projeto de lei agora passará por análise e votação no Congresso Nacional, onde será discutido e, eventualmente, votado pelos parlamentares, antes de se tornar efetivamente uma lei. A medida tem potencial para impactar positivamente a vida de muitos trabalhadores brasileiros que aderiram ao saque-aniversário do FGTS.