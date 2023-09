Mina Kimes defende seu contrato de 1,7 milhão de dólares com a ESPN com um vídeo engraçado para os odiadores

Cembora muitos no Estados Unidos estamos aguardando ansiosamente o início do novo NFL temporada, houve quem recorresse às redes sociais para atingir uma mulher dentro do esporte.

Meus Kimes é uma das principais analistas da ESPN e recentemente recebeu um novo contrato lucrativo da rede, mas foi exatamente isso que motivou alguns a pegarem seus teclados e reclamarem.

A ESPN foi criticada por dar Kimes um novo contrato, especialmente num momento em que a empresa dispensou outros funcionários importantes, no entanto Kimes ela mesma inventou uma maneira bastante selvagem de defender seu novo contrato.

O negócio de Mina Kimes vale 1,7 milhão de dólares por ano

De acordo com relatórios iniciais, os detalhes de KimesO novo contrato inclui um salário declarado de 1,7 milhão de dólares por ano.

“A ESPN acaba de dar um novo contrato ENORME ao seu ‘analista da NFL’ Meus Kimes“, começaram as reflexões raivosas de Nick Adams no Twitter.

“Kimes nunca jogou futebol em sua vida, mas receberá 1,7 milhão de dólares por ano para falar sobre isso na ESPN.

“A ESPN não se trata mais de esportes, trata-se de promover a equidade entre os gêneros”.

No entanto, Kimes foi capaz de produzir uma resposta perfeita para destruir completamente o troll da mídia social. Ela enviou um vídeo dela mesma jogando uma bola de futebol com uma legenda simples de duas palavras.

“Lidar com mais força”, ela comentou.

Meus KimesInstagram (@mina_kimes)

A ascensão de Mina Kimes na ESPN

O que é rotineiramente ignorado em situações como esta é o facto de que Kimes não apenas conseguiu seu emprego do nada.

Ela trabalha na ESPN desde 2014 e tem trabalhado incansavelmente desde então para se firmar em um mundo que há muito é dominado por homens.

Ela dirige seu próprio podcast sobre o esporte e escreve regularmente artigos sobre algumas das principais figuras da NFL.