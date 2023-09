MinC e SEMCLEJ orientam sobre editais Cultura Viva em Penedo

Aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), localizada na Rua Dâmaso do Monte, 143, Centro de Penedo, a oficina “Circula Viva”.

A atividade ministrada por Juliana Caetano, Coordenadora de Planejamento do Cultura Viva, teve como principal objetivo esclarecer dúvidas relacionadas aos editais Sérgio Mamberti e ao Edital Cultura Viva – Fomento à Pontões.

“Estamos fazendo uma apresentação dos dois editais que temos abertos, um de prêmios e outro de Fomento a Pontões de Cultura. Foi isso que eu vim aqui apresentar, explicar, mobilizar e divulgar para que mais pessoas participem”, destacou Juliana Caetano sobre os editais que celebram a riqueza da diversidade cultural brasileira e enfatizam a importância da política de base comunitária.

A Secretária Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), Teresa Machado, ressaltou que os dois editais lançados pelo Ministério da Cultura (MinC) totalizam investimento de 61 milhões de reais, com inscrições disponíveis até o próximo dia 02 de outubro.

“A oficina mostrou para nossos técnicos e fazedores de cultura como participarem, contribuindo para que o Nordeste demonstre seu potencial e realize grandes projetos culturais”, ressaltou Teresa Machado.

Além disso, os editais incorporam a ideia de bonificações no processo de seleção, beneficiando iniciativas cujos proponentes e/ou públicos-alvo se enquadrem nos seguintes grupos: mulheres, pessoas com deficiência, negros, indígenas e membros da população LGBTQIA+.

Para obter mais informações segue os editais

EDITAL DE PREMIAÇÃO CULTURA VIVA – SÉRGIO MAMBERTI

CULTURA VIVA – FOMENTO A PONTÕES DE CULTURA

Foto: Assessoria SEMCLEJ