Minha Casa Minha Vida poderá ter elevação de subsídio, diz ministro

Em breve, o programa Minha Casa Minha Vida poderá contar com uma elevação de subsídio para alguns clientes. Foi o que disse o ministro das cidades, Jader Filho (MDB), em palestra nesta terça-feira (26). De acordo com ele, a ideia é fechar parcerias com estados e prefeituras que estejam interessadas em oferecer subsídios complementares.

O Ministro participou nesta terça-feira (26) do Fórum Brasileiro de Incorporadoras (Incorpora 2023). Neste evento, participaram vários empresários do ramo da construção. Ele aproveitou o momento para explicar a nova ideia de elevar os subsídios para as pessoas que desejam financiar um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida.

De acordo com Jader, as parcerias com os governos estaduais e municipais poderá até mesmo ajudar a população a comprar imóveis dentro do sistema do Minha Casa Minha Vida até mesmo zerando completamente a necessidade de uma parcela de entrada. De todo modo, ele frisou que este é um assunto que ainda está em discussão.

“Muitas famílias têm dinheiro para as parcelas, mas não para a entrada. Estamos discutindo justamente isso com a Casa Civil e o presidente Lula. Queremos lançar o Minha Casa, Minha Vida ‘Cidades’ com parcerias com Estados e municípios para que o subsídio possa ser aumentado”, afirmou, em entrevista à imprensa.

Aumentos de subsídios

Neste ano de 2023, o governo federal já aprovou a elevação do subsídio para a compra de moradias do programa. Pessoas de menor renda, por exemplo, tiveram uma elevação de R$ 47,5 mil para até R$ 55 mil.

Segundo o ministro, já existe uma negociação com o governo do estado de São Paulo e também com a prefeitura da capital paulista para elevar ainda mais estes valores. A ideia é que cada um entre com mais R$ 20 mil.

Por essa lógica, o subsídio para pessoas de renda menor neste estado poderia alcançar a marca de R$ 95 mil, o que poderia dispensar esta parcela da população de um pagamento inicial de entrada no imóvel. “Isso poderia zerar as entradas e trazer muito mais famílias para o financiamento. Com isso, o MCMV vai fortalecer o combate à falta de habitação”, destacou o ministro.

No mesmo evento, Jader Filho disse que a nova versão do Minha Casa Minha Vida seria mais forte e mais estruturada do que as versões anteriores do programa, que também foram aplicadas por governos do PT. Vale lembrar que o projeto passou por uma remodelação e recentemente o novo texto foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“O Minha Casa, Minha Vida está de volta muito mais forte, estruturado e com uma dinâmica de funcionamento mais ágil. Antes mesmo de completarmos 10 meses de governo, já foram entregues 10 mil unidades habitacionais e autorizamos a retomada de 17 mil unidades”, disse o ministro.

PAC

No mesmo evento, que ocorreu na cidade de São Paulo, o ministro citou obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que deverão impactar o estado. “Apenas para o estado de São Paulo, o Novo Pac vai investir quase R$ 180 bilhões em obras e serviços”, ressaltou.

Ele citou as seguintes obras:

Implantação do túnel Santos – Guarujá;

Construção de aeroporto no Guarujá;

Extensão da Linha 2 Verde do Metrô: Vila Prudente – Penha – Guarulhos;

Trem de passageiros ligando São Paulo a Campinas;

Moradias do Minha Casa, Minha Vida.

Minha Casa Minha Vida

O Minha Casa Minha Vida é um dos projetos de governo considerados mais importantes pelo presidente Lula (PT). De uma maneira geral, ele ajuda pessoas com rendas mais baixas a realizarem o sonho da casa própria. Durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), este programa foi descontinuado e deu lugar ao Casa Verde e Amarela, que seguiu basicamente os mesmos parâmetros.