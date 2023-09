Ministério da Gestão fará parte do Concurso Unificado?

O edital do Ministério da Gestão segue sendo esperado para os interessados. A dúvida mais recente é se fará parte do concurso unificado.

Ao todo serão 600 vagas para cargos transversais, com nível superior e inicial de R$ 5,8 mil. No que se refere às inscrições, estão previstas para começar dia 20 de dezembro.

Esta seleção foi autorizada desde a segunda semana de junho pela ministra Esther Dweck.

O edital vai fazer parte do concurso unificado?

Segundo as últimas informações divulgadas pela pasta, o edital fará parte do concurso unificado. Vale lembrar que as 600 vagas serão divididas da seguinte forma:

analista na área de tecnologia da informação – 300 vagas

analista de infraestrutura – 300 vagas

Mais detalhes

Requisitos de Formação: Para concorrer às vagas, os candidatos devem possuir formação de nível superior em qualquer área, além de formação específica. É importante que os candidatos verifiquem os requisitos específicos de formação e qualificações mencionados no edital quando o concurso for lançado. Remuneração Inicial: A remuneração inicial oferecida é de R$ 5.893,09, composta por salário básico, gratificação de desempenho e auxílio-alimentação. É importante observar que existe uma proposta de reestruturação salarial que pode aumentar substancialmente os ganhos no futuro, chegando a aproximadamente R$ 16 mil. Candidatos devem estar atentos a atualizações sobre essa reestruturação. Jornada de Trabalho: A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, que é a carga horária comum para muitos cargos públicos. Data das Provas Objetivas: A aplicação das provas objetivas estava prevista para ocorrer no final de fevereiro, mas de acordo com informações recentes, a data está sendo avaliada para possível alteração, com a realização dos exames em março. Candidatos devem acompanhar atentamente as atualizações sobre a data das provas.

Essas informações são essenciais para candidatos que desejam participar do concurso da Aneel, pois fornecem detalhes sobre os requisitos de qualificação, remuneração e cronograma.



Você também pode gostar:

Como foi o último concurso

O último concurso aconteceu em 2013 e dividiu da seguinte forma:

Vagas: Inicialmente, foram oferecidas 51 vagas para analistas de TI, mas o número foi complementado, totalizando 200 oportunidades.

Banca Organizadora: A Funrio foi a banca organizadora responsável pela condução do concurso.

Localização das Vagas: As vagas eram destinadas exclusivamente a Brasília, Distrito Federal.

O concurso foi dividido da seguinte forma:

Provas Objetivas: As provas objetivas são uma das etapas mais comuns em concursos públicos. Elas consistem em uma série de perguntas de múltipla escolha que avaliam o conhecimento dos candidatos nas matérias relevantes para o cargo. Essas provas são projetadas para testar o conhecimento e a compreensão dos candidatos sobre os tópicos especificados no edital do concurso.

Provas Dissertativas: Além das provas objetivas, alguns concursos também incluem provas dissertativas. Essas provas requerem que os candidatos escrevam respostas detalhadas e argumentativas para perguntas ou tópicos específicos. As provas dissertativas são geralmente usadas para avaliar a capacidade dos candidatos de expressar suas ideias de forma clara e coerente, bem como sua habilidade de análise e argumentação.

Análise de Títulos: A análise de títulos é uma etapa em que os candidatos podem apresentar certificados, diplomas e outros documentos que comprovem sua formação acadêmica e experiência profissional relevante. Esses títulos podem fornecer pontos adicionais aos candidatos e são usados para avaliar sua qualificação e experiência.

Os candidatos realizaram prova objetiva com as seguintes disciplinas:

língua portuguesa

direito administrativo

direito constitucional

administração pública

governança e gestão de tecnologia da informação

desenvolvimento de sistemas

engenharia de software

segurança da informação

infraestrutura de tecnologia da informação

rede de computadores

banco de dados e gestão de informação

A fase dissertativa contou com:

governança e gestão de tecnologia da informação

desenvolvimento de sistemas

engenharia de software

segurança da informação

infraestrutura da tecnologia da informação

rede de computadores e banco de dados

gestão de informação