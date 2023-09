ministério divulga balanço do programa; leilão de dívidas deve começar ainda este mês

O Desenrola Brasil é um programa do Ministério da Fazenda que tem como objetivo ajudar pessoas de baixa renda a renegociarem suas dívidas. O programa é direcionado para aqueles que possuem renda de até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou estão inscritos no Cadastro Único do governo federal (CadÚnico) e possuem dívidas negativadas de até R$ 5 mil até 31 de dezembro de 2022. Neste artigo, vamos explorar como funciona o programa, quais são os próximos passos e como as pessoas podem se beneficiar dele.

Como funciona o Desenrola Brasil?

O Desenrola Brasil é dividido em duas faixas: a faixa 1 e a faixa 2. A faixa 1 é destinada às pessoas de baixa renda, enquanto a faixa 2 é voltada para a renegociação de dívidas bancárias. Neste artigo, vamos focar na faixa 1 do programa.

Prazo para adesão ao programa

O prazo para bancos, varejistas, companhias de água, saneamento e energia, entre outros, aderirem ao programa e informarem as dívidas que desejam renegociar terminou no dia 12 de setembro. Após essa fase, as dívidas serão filtradas para verificar se correspondem aos critérios de renda e negativação estabelecidos pelo programa.

Leilões competitivos

Uma vez que as dívidas são filtradas, inicia-se o processo de leilões competitivos entre as empresas credoras. Cada empresa informará o desconto que está disposta a conceder para cada consumidor. Os leilões serão realizados por categoria de dívida, como contas de água, luz, entre outras. As empresas que oferecerem os maiores descontos terão a garantia do programa.

Abertura da plataforma para o público

Após a realização dos leilões, a plataforma do governo será aberta ao público da faixa 1. As pessoas poderão acessar a plataforma utilizando seu usuário gov.br. Na plataforma, serão listadas as dívidas cadastradas pelas empresas credoras, juntamente com as opções de desconto. Os consumidores poderão escolher entre pagamento à vista ou a prazo, de acordo com as ofertas disponíveis. A previsão é que a plataforma esteja disponível para o público no final de setembro.

Benefícios do Desenrola Brasil

O Desenrola Brasil traz diversos benefícios para as pessoas de baixa renda que estão endividadas. Além de oferecer a oportunidade de renegociar suas dívidas com descontos, o programa também contribui para a regularização do CPF dos consumidores, o que facilita o acesso a crédito e a realização de novas compras.

Faixa 2 do programa

Além da faixa 1, o Desenrola Brasil também contempla a faixa 2, que é voltada para a renegociação de dívidas bancárias. Nessa faixa, as pessoas podem negociar diretamente com os bancos, porém, apenas as dívidas bancárias são elegíveis para renegociação. Dívidas com varejistas, companhias de água e luz, entre outros, não podem ser renegociadas nessa modalidade.

Passo a passo para renegociar suas dívidas

A seguir, apresentamos um passo a passo para você renegociar suas dívidas através do Desenrola Brasil:

Verifique se você atende aos critérios de renda estabelecidos pelo programa. Acompanhe as informações divulgadas pelo Ministério da Fazenda sobre o leilão de renegociação. Entre em contato com o seu credor para obter mais informações sobre como participar do programa. Prepare-se financeiramente para apresentar uma proposta de renegociação que seja viável para você. Compare as condições oferecidas pelos diferentes credores e escolha aquela que melhor se adequa às suas necessidades. Apresente sua proposta durante o leilão e aguarde a resposta do credor. Caso sua proposta seja aceita, aproveite a oportunidade para regularizar sua situação financeira.

O Desenrola Brasil é uma iniciativa do Ministério da Fazenda que visa ajudar pessoas de baixa renda a renegociarem suas dívidas. O programa oferece descontos e condições especiais para quem se enquadra nos critérios estabelecidos. É importante ficar atento aos próximos passos do programa, como a abertura da plataforma para o público, e aproveitar essa oportunidade para regularizar as finanças e ter uma vida financeira mais saudável. Lembre-se de utilizar o Desenrola Brasil como uma ferramenta para se reerguer e não voltar a acumular dívidas.